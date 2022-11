Les services des douanes ont saisi, en coopération avec les services de sécurité, 17.800 litres de mazout destinés à la contrebande à Tamanrasset et 2.850 comprimés psychotropes, ont indiqué mardi deux communiqués de la Direction générale des Douanes algériennes (DGDA). «Dans le contexte de l’activité menée sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, les agents de la brigade régionale mobile pour la lutte contre la contrebande à Tamanrasset, relevant des services de la Direction régionale des douanes à Tamanrasset, ont saisi 17.800 litres de mazout et 4.200 litres d’essence stockés dans des barils en métal à bord d’un camion qui a été arrêté» a-t-on appris du premier communiqué. Dans le deuxième communiqué, la DGDA a indiqué que «dans le contexte de l’activité menée sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, en coordination avec les corps de sécurité, les agents de la brigade polyvalente des douanes à Astil, relevant des services de l’Inspection divisionnaire des douanes à El Oued, dans le territoire de compétence de la Direction régionale des douanes à Ouargla, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, ont saisi 2.850 gélules de Prégabaline 300 mg, camouflées dans une dizaine de boites en plastiques vides à bord d’un camion, avec l’arrestation de deux individus qui ont été présentés devant les juridictions compétentes». «Cette opération consacre le rôle protecteur des services des douanes algériennes et la pleine mobilisation de ses agents dans la lutte contre le trafic sous toutes ses formes notamment le trafic des stupéfiants et des psychotropes, en vue de protéger la santé et la sécurité du citoyen et contribuer à assurer la stabilité de l’ordre public» a conclu la même source.

