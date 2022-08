Les services des Douanes ont saisi 5.880 comprimés psychotropes à Guettara (Djelfa),

997 cartouches de cigarettes dans la wilaya de Tébessa et 78 balles de friperie au port de Mostaganem, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes. «Dans le cadre des efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, les agents des brigades mobile et polyvalente de Guettara, relevant territorialement des services de l’Inspection divisionnaire des Douanes de Djelfa, ont saisi 5.880 comprimés psychotropes de type +Prégabaline 300 mg+, qui étaient dissimulés dans un véhicule de tourisme», a précisé le communiqué. Dans une opération distincte, «les agents de la brigade régionale de lutte contre la contrebande, relevant des services de la Direction régionale des Douanes de Tébessa, ont saisi 997 cartouches de cigarettes à bord d’un véhicule touristique», a ajouté la même source. Par ailleurs, les agents de l’Inspection principale de contrôle des voyageurs au niveau du port de Mostaganem ont saisi 78 balles de friperie. «Ces opérations participent des efforts des agents des Douanes, mobilisés nuit et jour, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, notamment le trafic de produits prohibés et de tout ce qui est susceptible de nuire à la santé des citoyens», a souligné le communiqué.

