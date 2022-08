L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a accrédité, au titre de l’année 2022, quatre cadres centraux de la direction générale des douanes, en qualité d’experts internationaux formateurs dans diverses spécialités auprès de l’organisation, a indiqué mercredi un communiqué de la direction générale des douanes. Il s’agit du Directeur de la législation de la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Habsa, accrédité en qualité d’expert formateur en matière de valeur auprès des Douanes et du sous-directeur de la lutte contre la fraude à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Mohamed Arezki Henad, accrédité en qualité d’expert formateur en matière d’application du contrôle dans le cadre des échanges à caractère stratégique. La directrice du bureau des accréditations à la direction de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers, Amira Ghazli a été accréditée en qualité d’experte formatrice dans les programmes de l’opérateur économique agréé, alors que le chef du bureau de classification tarifaire à la direction de la fiscalité et des bases de taxation, Younes Khimoud, a été accrédité en qualité d’expert formateur en matière de système de coordination. «Ces accréditations qui constituent un acquis important pour l’Algérie viennent s’ajouter à une série de réalisations accomplies par les Douanes algériennes à l’échelle internationale, en plus de conforter la place de l’OMD, et ce par ce qui a été réalisé récemment, notamment la validation de la qualité de membre de l’Algérie, représentée par les Douanes algériennes le 1 juillet dernier par le Comité d’audit du Conseil de l’OMD qui regroupe 12 membres et à laquelle a été confiée à l’unanimité la vice-présidence de ce Comité, jusqu’à la fin des 141/142e sessions du conseil, prévues en juin 2023», a conclu le document. n

