Une hausse de 7% a été enregistrée dans les recettes douanières de l’année 2019, estimées à 1 097,86 milliards DA, alors qu’elles étaient de 1 026, 28 milliards DA en 2018.

La direction générale des Douanes, qui a communiqué ces chiffres, explique cette hausse essentiellement par les «recouvrements exceptionnels» qui ont été réalisés au titre des régulation par les recettes des Douanes d’Alger-port au cours de l’année dernière, qui s’élèvent à 177,06 mds de dinars, «en plus des travaux d’assainissement des comptes de gestion menés» par les Douanes.

Les recettes perçues en 2019 par les Douanes ont servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de 947,05 mds de dinars, contre près de 882,13 mds de dinars en 2018, en hausse de 7,36 %, soulignent également les données statistiques de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD). Il a été aussi relevé que les recettes affectées au budget de l’Etat ont représenté une part de 86,26% de l’ensemble des recouvrements des Douanes durant l’année écoulée.

La DEPD a indiqué que la part des recettes allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de près de 93,2 mds de dinars, contre 89,16 mds de dinars, en augmentation de 4,52% durant la période de comparaison citée plus haut. La même direction a noté que les recettes destinées à la Caisse nationale des retraites (CNR) se sont établies à 50,47 mds de dinars, contre 46,37 mds de dinars, en hausse également de 8,84. Pour ce qui est des recettes destinées aux Comptes d’affectation spéciales (CAS), elles se sont établies à 6,06 mds de dinars, contre près de 6,32 mds de dinars, enregistrant, ainsi une baisse de 3,97%. S’agissant des recettes affectées aux communes, elles ont reculé de plus de la moitié en 2019, pour totaliser 1,074 milliard de dinars contre 2,294 milliards de dinars en 2018, soit -53,17%.

Par ailleurs, l’évolution mensuelle des recouvrements effectués par les Douanes montre que les recettes douanières ont connu une hausse appréciable de 56,65%, soit l’évolution la plus importante de l’année 2019 pour atteindre ainsi près de 133 millions de dinars contre près de 84,6 millions de dinars au mois de novembre dernier. Dans le détail, il a été expliqué que la hausse enregistrée en décembre dernier a concerné l’ensemble des recettes budgétaires, celles affectées à la CGSCL aux comptes d’affectation spéciales, aux communes et enfin à la Caisse nationale de retraite.

En matière de répartition, les recettes affectées au budget ont atteint 116,86 millions de dinars (+59,34%), celles allouées au CGSCL ont totalisé près de 9,7 millions de dinars (+37,35%).

La même tendance haussière a été enregistrée par les recettes destinées aux comptes d’affectation spéciales avec 0,830 million de dinars (+78,49%), aux communes avec 107 millions de dinars (+38,51%), et enfin celles destinées à la Caisse nationale de retraite avec près de 5,02 millions de dinars (+37,45%), conclut la même source. n

