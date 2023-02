Le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a reçu l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec qui il a évoqué les moyens de développer et de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine douanier, indique un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). La rencontre, qui s’est déroulée mardi au niveau du siège de la DGD en présence de cadres centraux, a porté sur «les moyens de relance et de renforcement des liens de coopération d’intérêt commun dans le domaine des douanes», précise le communiqué. Les deux parties ont également fait part de leur disposition à «prospecter d’autres domaines de coopération commune entre les douanes algériennes et le service des douanes et de protection des frontières des Etats-Unis, notamment dans les domaines de la formation et de la lutte contre les différentes formes de criminalité transfrontalière», conclut le communiqué.

Articles similaires