Les services des Douanes à Tamanrasset ont saisi 43.000 kilogrammes de farine et 1.600 litres de mazout et arrêté le contrevenant, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes. «Dans le cadre du rôle des Douanes algériennes en matière de contrôle, de protection, de lutte contre la spéculation illicite sur les produits subventionnés et de large consommation et de lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les agents de la brigade régionale spécialisée dans la lutte contre la contrebande à Tamanrasset ont saisi 43.000 kilogrammes de farine et 1.600 litres de mazout à bord d’un tracteur à remorque et arrêté le contrevenant, qui a été déféré aux juridictions compétentes», a précisé le communiqué. Cette opération intervient «en application des instructions des pouvoirs publics pour préserver la stabilité du marché national et assurer l’approvisionnement permanent et continu des citoyens en biens de consommation», a ajouté la même source.

Articles similaires