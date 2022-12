Les services des douanes ont saisi 2.352 comprimés psychotropes au poste frontalier d’Oum Teboul (El Tarf), et ce, lors de la finalisation des procédures douanières d’accès d’un voyageur au territoire national, indique mardi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). «Dans le cadre de l’intensification des efforts déployés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des Douanes, s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de trafic de drogues et de psychotropes, les agents de l’Inspection principale de contrôle des voyageurs au niveau du poste frontalier terrestre d’Oum Teboul, relevant des services de l’Inspection divisionnaire des Douanes d’El-Tarf (Direction régionale des Douanes d’Annaba), et lors de la finalisation des procédures douanières d’accès d’un voyageur au territoire national, ont saisi 2.352 comprimés psychotropes (type Prégabaline), dissimulés à bord d’une voiture touristique», précise la même source. Cette opération dénote, selon la DGD, «la vigilance des agents des douanes algériennes mobilisés dans l’accomplissement de leurs missions, en vue de la protection de l’économie nationale et la préservation de la sécurité et de l’ordre publics, outre la lutte contre tout ce qui est de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité du citoyen».

