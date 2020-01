Les distributeurs de lait en sachet iront-ils jusqu’ à faire grève pour mettre au défi le ministre du Commerce qui les accuse d’être partie prenante dans la pénurie de ce produit ? On n’est visiblement pas encore à ce stade de la riposte, enclenchée par ces derniers, aux propos de M. Kamel Rezig, mais on n’en est peut-être pas loin non plus, d’autant que le président de la Confédération nationale des distributeurs de lait, Amine Bellouar, n’écarte pas cette issue en guise de réponse corsée au premier responsable du secteur, mais aussi pour faire obtenir à la corporation une rémunération qui serait à la hauteur du travail fourni.

« Les distributeurs sont prêts à mener un mouvement de grève et de protestation qui risque de perturber la distribution du lait, si leurs doléances ne sont pas satisfaites », a, en effet, menacé, lundi, M. Bellouar, alors que la grogne des distributeurs a déjà fait le tour de plusieurs wilayas du pays, avec le refus de distribuer le lait en sachet chez certains d’entre eux. Une décision venue en « réponse aux déclarations du ministre du Commerce qui n’a pas pris en considération leur marge bénéficiaire », a expliqué le même président. Les distributeurs de lait en sachet demandent, faut-il le rappeler, une révision à la hausse de leur marge bénéficiaire, arguant que «la marge actuelle suffit à peine à faire face aux charges du transport », explique M. Bellouar.

C’est dire que ce qui était une crise de lait est en train de dériver en conflit entre les distributeurs et le ministre du Commerce depuis samedi, lorsque ce dernier s’est engagé à remettre de l’ordre dans une filière livrée à l’anarchie depuis des années. N’hésitant pas à parler de « mafia de lait », M. Rezig s’est engagé devant des présidents de Chambres de commerce et d’exportateurs à donner un coup de pied dans la fourmilière. Il s’est, à l’occasion, dit étonné que les ministères du Commerce et de l’Agriculture ne disposent pas d’informations sur la destination du lait, notamment le lait en poudre. « Les managers ont une semaine pour fournir toutes les statistiques sur la destination jusqu’au gramme de lait», a-t-il alors instruit. En parlant de « mafia du lait », à qui il promet la guerre, le ministre semble s’adresser, entre autres, aux producteurs de produits dérivés de lait, profitant du prix subventionné de la poudre de lait, alors que l’Etat interdit l’utilisation de la poudre de lait subventionnée pour la fabrication de produits dérivés.

En tous les cas, avec la tournure qu’est en train de prendre ce dossier délicat, les citoyens risquent d’attendre encore pour renouer avec la disponibilité du lait en sachet, puisque les distributeurs semblent tenir, sans concession aucune, à la révision de leur marge bénéficiaire, et ils ne manquent pas de démontrer leur détermination à aller jusqu’au bout de leurs revendications. Se voyant interdire la vente de ce produit subventionné au-dessus du seuil fixé par l’Etat, des livreurs dans certaines wilayas continuent à refuser de se conformer aux instructions du ministère du Commerce. Ces derniers avaient pris l’habitude de distribuer le sachet de lait au prix de 27 et 30 dinars pour rentrer dans leurs frais, alors que le prix au détail du sachet est de 25 DA. Ce qui n’arrange pas non plus les commerçants dont la marge bénéficiaire est de 0,9 DA sur un sachet de lait. n

