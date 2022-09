Les interventions du ministre de l’Industrie sur le secteur automobile se suivent et se ressemblent lorsqu’il s’agit de répondre aux questions sur le dossier automobile. Ahmed Zeghdar s’emploie de plus en plus à privilégier l’industrie automobile, alors que le marché du neuf est à l’arrêt, et fait donc face à l’urgence d’une relance que seules des importations peuvent assurer à court terme.

Par Feriel Nourine

A l’issue d’une réunion avec les directeurs centraux et locaux du secteur de l’industrie, organisée samedi, le premier responsable du secteur a été de nouveau sollicité par la presse pour donner des nouvelles de l’état d’avancement du dossier automobile. Il a indiqué que des négociations ont été engagées avec de «grands constructeurs automobiles» et que les noms de ces derniers «seront connus après la promulgation, dans les prochains jours, des textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur l’investissement».

Pour rappel, l’activité construction automobile a été évoquée à plusieurs reprises entre les responsables algériens concernés et des ambassadeurs de pays étrangers à Alger, entre Européens et Asiatiques. Le dossier a été abordé également lors de visites officielles effectuées en Algérie par de hauts responsables étrangers.

En juillet dernier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a profité de la tenue du Forum économique algéro-italien, en marge de la visite à Alger du Premier ministre italien, Mario Draghi, pour appeler les constructeurs automobiles italiens à investir en Algérie.

Mettant en avant les ambitions de l’Algérie de parvenir à une «véritable industrie» dans le domaine de la construction automobile, M. Benabderrahmane tracé le chemin à suivre pour y arriver, dont notamment l’augmentation du taux d’intégration, le transfert de technologie et le développement de la manutention. Il a, en ce sens, fait valoir les avantages offerts par le nouveau code de l’investissement aux opérateurs étrangers.

La question du taux d’intégration a été, une nouvelle fois, citée par M. Zeghdar. «Le secteur s’attèle à la mise en place d’une industrie automobile sur de bonnes bases avec un taux d’intégration acceptable», a-t-il ajouté. Référence faite au nouveau cahier des charges qui impose un taux d’intégration de 40% pour l’activité construction automobile. Mais ce taux pourrait être révisé à la baisse pour la première année. C’est ce que pourrait supposer l’indication du même responsable lorsqu’il a ajouté que «le secteur focalise, la première année, sur l’opération de montage automobile avant d’installer une véritable industrie à partir de la deuxième année».

L’intervenant a, par ailleurs, précisé qu’«aucune autorisation n’a été accordée pour le moment», ajoutant que les délais étaient «tributaires de l’interaction des constructeurs automobiles avec les conditions imposées par l’Etat concernant la création d’une véritable industrie».

M. Zeghdar a aussi fait savoir que son département était en passe de recenser les entreprises confisquées par la justice afin de les fusionner dans le cadre d’un Holding. Parmi ces entreprises figurent celles ayant activé dans l’assemblage automobile, faut-il le rappeler.

La sortie du ministre de l’Industrie aurait mis en alerte les opérateurs en attente d’un agrément pour pratiquer l’activité de concessionnaire automobiles. Ces derniers auraient réagi aux propos de M. Zeghdar, a rapporté le site Maghreb Emergent, citant le Groupement des concessionnaires automobiles (GCA). Lequel a publié une note juste après ces propos, manifestant son inquiétude face au risque de se voir exclure au cas où les négociations entreprises par le gouvernement incluent des constructeurs qui ont déjà donné leur accord pour être représentés par un concessionnaire.

«Le groupement espère que les négociations annoncées par le ministre de l’Industrie ne concernent pas certaines marques qui sont en accord avec un concessionnaire qui a déposé sa demande d’agrément», écrit le GCA dans son communiqué repris par le même site.

D’où l’appel lancé pour «dévoiler à l’opinion public, ces marques de constructeurs automobiles avec qui le ministère est en train de négocier, afin d’appliquer le principe de la transparence», précisant qu’en tant que concessionnaires en attente d’agréments définitifs «des accords et des conventions nous lient avec des constructeurs étrangers par une feuille de route tracée à l’avance et une stratégie bien définie avec des objectifs clairs, qui correspondent parfaitement à la vision du ministère».

Le GCA saisit l’occasion pour appeler, une énième fois, à la libération des agréments qu’ils attendent depuis bientôt trois années, dans un marché fermé à cette activité bien avant, privant l’Algérien d’un véhicule qui n’est pas toujours synonyme de luxe, comme on tend à le souligner.

Quant aux importations par les particuliers, c’est carrément une autre procédure que la majorité des Algériens ne sont pas en mesure d’accomplir. Et ceux qui en ont les moyens, financiers, logistiques et autres, n’ont même pas besoin que des concessionnaires leur ramènent des voitures jusqu’en Algérie. <