La collecte de sang a connu une évolution de 11,43 %, soit 325.102 dons, durant le premier semestre de l’année en cours comparativement à la même période en 2020, a indiqué dimanche un communiqué de l’Agence nationale de sang (ANS). L’ANS affirme avoir enregistré au premier semestre de l’année en cours, «au niveau national, un taux d’évolution de 11,43% par rapport au premier semestre de l’année 2020, soit 325 102 dons collectés», soulignant que depuis le début de la pandémie de Covid-19 et en dépit des mesures sanitaires et d’autres difficultés, «les donneurs de sang ont continué à donner du sang au profit des patients nécessitant une transfusion». La mobilisation des donneurs de sang et la coordination nationale avec les services de transfusion sanguine ont permis, ajoute le communiqué, «d’assurer un approvisionnement en sang et en produits sanguins». Pour ce qui est de la célébration de la 16éme Journée nationale des donneurs de sang, ce lundi 25 octobre, sous le slogan «Le don de sang, une fraternité et une solidarité», l’Agence nationale du sang rendra un «vibrant hommage aux milliers de donneurs de sang bénévoles», précise la même source. L’ANS saisit cette occasion pour lancer un appel à «la solidarité en sensibilisant davantage nos concitoyennes et concitoyens à l’importance de ce noble geste qui permet de sauver des vies», note le même communiqué.

A cet effet, plusieurs manifestations, actions de sensibilisation et cérémonies honorifiques seront organisées au profit des donneurs de sang à travers toutes les wilayas, ajoute la même source, en impliquant dans cette opération le mouvement associatif, en particulier les comités locaux de la Fédération algérienne des Donneurs de Sang (FADS). Un vaste programme national de collecte de sang a également été établi par l’ANS, en coordination avec plusieurs partenaires, notamment la Direction générale de la sureté nationale, Sonelgaz, SAIDAL, etc., indique la même source. (APS)

