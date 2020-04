Le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et président de l’Association de la Croix-Rouge italienne, Francesco Rocca, a exprimé hier mercredi ses « vifs remerciements » à l’Algérie, suite au don de gants médicaux octroyé à travers le Croissant rouge algérien (CRA) à l’Italie. M.Rocca a salué ce don composé de 304.000 paires de gants médicaux octroyé par la société algérienne IMGSA à la Croix rouge italienne, relevant que ce geste est d’une « grande valeur symbolique, en cette conjoncture de crise sanitaire », induite par la propagation de la pandémie du Covid-19. « Merci beaucoup au CRA pour cet important geste de solidarité. Unis, nous sommes plus forts », a également tweeté.

Articles similaires