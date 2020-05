La pandémie de coronavirus aura particulièrement ébranlé le fonctionnement du système de santé national et poussé beaucoup de malades vers une posture d’appréhension. Une peur paralysante qui les empêchera de poursuivre leurs soins dans les lieux consacrés à la santé publique. Face à la déferlante Corona, les patients sont devenus réticents à aller consulter dans les hôpitaux, centre de soins et autres cabinets médicaux de peur de s’infecter par un virus devenu une grande angoisse mondiale. Certains hôpitaux, notamment aux services des urgences, n’enregistrant plus de malades en dehors de ceux venus consulter pour un soupçon de coronavirus. Le premier responsable de la santé affirme que la situation est stable actuellement, et lance un appel à tous les confrères dans les hôpitaux pour reprendre progressivement le travail. Il est évident que le danger sanitaire que risque de provoquer cette réticence d’aller consulter notamment pour les malades chroniques pourrait causer davantage de dégât que le coronavirus dont l’évolution reste contrôlable malgré le niveau de péril. Les responsables de santé ont eu à le déplorer, plusieurs patients, dont des cas urgents, ont été impactés à cause de l’arrêt du travail dans certains services médicaux. Les patients souffrant d’autres maladies, qui il faut le dire n’ont à aucun moment pris de congé, se sont retrouvés comme délaissés. Dans les hôpitaux il n’y en a que pour le Covid. Les autres malades sont indirectement priés à prendre leur mal en patience et attendre l’après pandémie. Rappelant que la situation actuelle après deux mois passés « commence à s’améliorer » grâce au respect des instructions préventives et aux efforts du personnel de santé, les hauts responsables regrettent la décision du gel du travail dans certains hôpitaux notamment les opérations chirurgicales pour éviter l’épidémie. C’est les dommages collatéraux que la pandémie a causés. Avec un impact non négligeable sur les habitudes qu’il faudrait désormais adapter à la nouvelle réalité.