Le Docteur Mohamed Nibouche, Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), confirme que les stocks de médicaments et produits de protection nécessaires pour lutter contre le Covid-19 sont constamment renouvelés par des réceptions hebdomadaires de commande à l’international, essentiellement de la Chine, de sorte que tous les centres régionaux de la PCH sont pourvus en quantités suffisantes et dans les délais.

S’exprimant hier, à la Radio nationale Chaîne III, le Directeur général de la PCH, qui vient d’être désigné à ce poste après l’avoir quitté auparavant, atteste que son organisme est en mesure de répondre bien au-delà des besoins des hôpitaux pour la prise en charge des malades atteints par le virus Covid-19. Il apportera pour preuve le fait que la PCH «dispose de 25 millions de masques de protection et pour ce qui concerne la prise en charge de la pandémie, ce sont 250 000 traitements individuels y compris les moyens de réanimation». Enchaînant : «Avec un tel potentiel cela va permettre à chaque patient atteint du Covid-19, où qu’il soit sur le territoire national, d’être pris en charge par les services compétents en la matière». Dans ce même registre, le Directeur général a indiqué que «sur instruction du chef de l’Etat, médicaments et produits de protection doivent parvenir dans tous les zones enclavées en usant de tous les moyens de transports, voire même de les acheminer par voie aérienne avec des «fokers» de l’ANP et cela dans le but d’accélérer la mise à dispositions des médicaments et autres aux centre de santé éloignés des PCH régionaux».

Concernant la gestion de la PCH, soulevée à cette occasion, le Docteur Nibouche a avoué l’existence d’un certain nombre d’insuffisances non sans préciser que «cette carence est en grande partie à l’origine des ruptures de nombreux médicaments dans le circuit de la distribution». Indiquant dans ce sens : «Devant cette faiblesse de la gestion cela nous a incite à faire en sorte d’éliminer toute carence. Autrement dit, d’améliorer le circuit de distribution de sorte à intervenir plus rapidement lorsqu’une rupture se manifeste». Pour ce faire, il fait savoir : «Nous allons mettre en place des instruments modernes basés sur l’analyse numérique des données. C’est-à-dire, nous allons moderniser la gestion de la PCH, ce qui va nous permettre de faire des prévisions, de suivre les médicaments lors de leur distribution et surtout à ce que les malades atteints d’une pathologie lourde puissent disposer de leurs médicaments dans les délais et en quantité voulue.» «Notre objectif principal est de faire en sorte que les médicaments essentiels ne puissent pas connaître de rupture», s’est-il engagé. Pour rester dans le vif du sujet, le Docteur a annoncé que «dans quelques semaines, un certain nombre de décisions vont être mises en application, notamment la gestion des médicaments par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP). Ce qui va permettre à tous les opérateurs d’accéder aux informations inhérentes à l’importation, la production et la commercialisation des produits pharmaceutiques en temps réel». Toujours à propos de cette initiative, il dira qu’elle est d’une grande importance et d’un intérêt avéré. Et d’expliquer : «D’une part, les opérateurs pourront établir des prévisions sans trop se tromper et d’éviter à la PCH de se retrouver avec des stocks invendus. Pis encore, avec des lots entiers de médicaments périmés comme cela a été souvent le cas jusqu’ici.» Et de s’engager à ce que toutes ces situations ne se répètent plus.

La question de la dette de la PCH au niveau des hôpitaux, qui s’élève à peu près à 34,5 milliards de dinars, a été également soulevée. Concernant son possible effacement, le Directeur général s’est contenté dire que «la décision relève du gouvernement». Dernier point soulevé lors de l’émission de la radio, celui de l’industrie pharmaceutique nationale, le Docteur a fait savoir que le ministère compte faire une évaluation dans le secteur tout en prenant en compte que le secteur va connaître des changements après le Covid-19. Concernant l’investissement dans ce secteur, l’invité de la radio a déclaré que l’exécutif a retenu de faire l’inventaire de la situation. «C’est-à-dire d’identifier les opérateurs en place qui n’ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis du cahier des charges et d’agir en conséquence», a-t-il conclu.<

