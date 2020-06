Manifestement, malgré l’optimisme de la Fédération algérienne de football (FAF) pour poursuivre l’exercice 2019-2020, la situation sanitaire n’y apprête pas. C’est, en tout cas, ce qu’a laissé croire le docteur Djamel-Eddine Damerdji, président de la Commission médicale de l’instance fédérale.

Le brouillard est dense. Même si Kheireddine Zetchi a tenté de le dissiper lors de l’entrevue qu’il a eu samedi avec le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi. En marge de leur rencontre, le patron de la structure footballistique a insisté sur la nécessité de reprendre la compétition après la lever du confinement.

« Monsieur Khireddine Zetchi, Président de la FAF, a renouvelé cette position à Monsieur Sid Ali Khaldi, Ministre de la jeunesse et des sports (MJS) lors de l’audience qu’il lui a accordé le samedi 30 mai 2020 au siège de son département ministériel. D’ailleurs, plusieurs sujets d’actualité ont été abordés lors de cette réunion, dont l’examen des possibilités de reprise des activités sportives », pouvait-on lire dans le communiqué de la FAF qui ajoute que « monsieur le Ministre, qui a montré toute sa disponibilité et son écoute, devrait porter la feuille de route de la famille du football national au gouvernement et aux autorités sanitaires pour étudier les conditions de retour au jeu.»

Le plan de la FAF menacé

La requête dépendra de l’OK des autorités qui peuvent, elles seules, décider de donner suite favorable à la démarche de la FAF ou non. Et cela est étroitement à la situation sanitaire conditionnées par la propagation du coronavirus. Si la courbe de contamination est descendante depuis quelques jours, le contexte sanitaire vêtit une certaine « complexité » qui pourrait empêcher le « déclochage » pour les activités sportives. Spécialement le football qui reste une discipline de contacts par excellence. Ceci est le diagnostic du Docteur Deramdji. « Le président de la Commission médicale fédérale a rappelé toutes les mesures prises jusqu’ici par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et de la FAF ainsi que de la LFP pour gérer cette situation de pandémie, en s’appuyant sur tous les documents et protocoles (Ministère de la santé, OMS, Fifa, CAF), mais également la complexité d’un retour aux activités qui devra être régi par des mesures encore plus rigoureuses et une coordination intersectorielle sans faille », note la cellule de communication de la FAF dans son compte-rendu de la réunion du Bureau Fédéral. L’application de la feuille de route de reprise prévoit une durée de 8 semaines pour mener à terme les championnats de Ligues 1 et 2.

Cela sera précédé par une période de remise à niveau physique de de 5 à 6 semaines à compter de l’autorisation pour reprendre le sport qui sera accordée par l’Etat algérien. Avec toutes les données et les délais très serrés, il faudra, peut-être, envisager de terminer l’exercice au mois d’août voire début septembre au meilleur des cas. Comme ça se passera en Tunisie. Le scénario préconisé par le voisin et le plus proche et plausible. On devrait y voir plus clair lors des jours à venir. n