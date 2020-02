L’opérateur téléphonique Djezzy a réalisé, au cours de l’année 2019, des résultats financiers plutôt positifs. Selon les résultats publiés par le groupe Veon, anciennement Vimpelcom, actionnaire à hauteur de 49% de Djezzy, le revenu global de Djezzy du quatrième trimestre, comme celui de l’année 2019, ont très légèrement reculé. Celui du 4e trimestre de l’année 2019 par rapport au même trimestre de 2018, passe de 24,1 milliards de DA à 23,3 milliards de DA, soit une baisse de 1,6% (même s’il est en progression par rapport au 3e trimestre de 2019), et celui de l’année 2019 passe de 94,8 milliards de DA à 92,5 milliards de DA.

Selon Veon, ce recul est partiellement dû à la décision de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques de faire baisser, à compter du 31/10/2019, les frais d’interconnexion entre les opérateurs de 0,95 DA à 0,65 DA (soit -30%).

A noter, par ailleurs, que Djezzy a vu son ARPU (Average Revenue per Unit, ou le revenu moyen par utilisateur ou abonné) augmenter de 7,1%, drivé surtout par sa partie data ou Internet mobile. Quant à la marge avant amortissement et paiements des taxes, son niveau est demeuré le même qu’en 2018. A signaler aussi que le nombre global des abonnés de Djezzy a baissé de 7,7% par rapport à 2018. Une baisse qui n’a pas impacté les revenus de l’entreprise en Internet mobile qui continue de progresser. Pour les investissements, Djezzy annonce une hausse de 6% par rapport à 2018. « Cet effort a surtout servi à l’extension de 9 nouvelles wilayas à la 4G portant le total des wilayas couvertes à 28 wilayas ou 38% de la population », précise la même source. Pour rappel, Djezzy a multiplié les offres Internet mobile de 3 et 4 G au cours de l’année 2019. Des efforts destinés aussi bien au grand public qu’aux entreprises.

