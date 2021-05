Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, jeudi au siège du Palais du Gouvernement (Alger), l’Ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, indique un communiqué des services du Premier ministre. « L’audience a été l’occasion d’évoquer les relations historiques d’amitié et de solidarité qui lient l’Algérie et Cuba, et de procéder à un échange de vues sur l’état et les perspectives de la coopération bilatérale », précise la même source.

