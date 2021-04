Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, procèdera demain lundi, à l’ouverture officielle du Forum sur l’investissement agricole et agroalimentaire qui aura lieu au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal, à Alger, a indiqué dimanche un communiqué des services du Premier ministère. Organisé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Forum, se déroulera en présence des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République et verra la participation des opérateurs, des organisations patronales, des investisseurs et des institutions et organismes publics et privés, a précisé la même source

