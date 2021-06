Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté, jeudi, la démission de son gouvernement au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 12 juin 2021 par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la Constitution. « J’ai l’honneur, conformément aux disposition de l’article 113 de la Constitution, de vous présenter Monsieur le Président de la République, ma démission de mon poste de Premier ministre ainsi que la démission des membres du gouvernement. Je saisi cette occasion pour vous exprimer, en mon nom personnel et au nom des membres du gouvernement ma profonde gratitude et vous adresser mes chaleureux remerciements pour la confiance placée en chacun d’entre nous. Je vous fait part de mon plein soutien dans la démarche que vous entreprenez pour mettre en œuvre votre programme ambitieux et prometteur pour l’édification de l’Algérie nouvelle », a déclaré M. Djerad en remettant sa démission au Président Tebboune. « En vous réitérant, encore une fois, mes vifs remerciements et ma profonde reconnaissance, veuillez agréer Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune l’expression de ma haute considération et de ma profonde estime. Vive l’Algérie », a ajouté M. Djerad.

Articles similaires