Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, samedi à Alger, que le Gouvernement s’engageait à protéger les postes d’emploi et les capacités de production nationale, à travers la protection des travailleurs et des entreprises publiques et privées, en cette conjoncture difficile induite par la crise sanitaire et les incidences socio-économiques qui en découlent. « Le Gouvernement veille à s’acquitter pleinement de son rôle dans la lutte contre cette pandémie et réaffirme son engagement à protéger les postes d’emploi et les capacités de production nationale, à travers la protection des travailleurs et des entreprises publiques et privées, en cette conjoncture difficile », a déclaré M. Djerad dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion du Gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques visant la mise en place d’une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus sur l’économie nationale. Le Premier ministre a réitéré « l’engagement du Président de la République à garantir l’équité totale dans le soutien aux entreprises et aux travailleurs en difficulté, que ce soit entreprises publiques ou privées ». « Nous devons faire face à ce danger dans l’union et la solidarité en vue de préserver les postes d’emploi et de soutenir le secteur économique public et privé », a-t-il soutenu. « Notre mission, en tant que travailleurs, patronat et membres du Gouvernement, consiste dans le cadre de cette commission, à évaluer les incidences de la pandémie de la COVID-19, tant sur le plan économique que social, à déboucher sur des recommandations adéquates et à prendre les décisions complémentaires nécessaires pour protéger l’emploi et les capacités de production, fortement impactés par la plus grave crise sanitaire que notre pays a connu depuis l’indépendance ». Cette réunion se déroule en présence de plusieurs membres du Gouvernement, des représentants des organisations patronales et des associations professionnelles, de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), du syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) et du Conseil national économique et social (CNES).

Articles similaires