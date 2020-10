Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a rejeté jeudi de manière « catégorique » l’humiliation de l’enseignant, adressant « ses remerciements » à l’institutrice Sidia Merabet qui a « dénoncé les anciennes pratiques« , et a promis de renouveler le vieux mobilier des écoles au niveau national. « Je refuse catégoriquement l’humiliation d’un enseignant, qui défend l’avenir de nos enfants », a tweeté le Premier ministre, adressant « ses remerciements et sa reconnaissance à l’enseignante Sidia Merabet de l’école Benzerdjeb à Oran qui a dénoncé les anciennes pratiques« . Il a affirmé, à ce propos, qu’il « sera procédé au renouvellement du vieux mobilier des écoles au niveau national« . Les réseaux sociaux ont relayé mercredi une vidéo montrant l’enseignante interpeller le wali d’Oran qui supervisait le coup d’envoi de la rentrée scolaire dans cette wilaya, pour lui faire part de certaines lacunes dont souffre l’école où elle exerce, à savoir l’état des tables qui, selon elle, « remonte à la période coloniale« , mais devant ce fait le wali a quitté la salle, un fait qui a suscité l’émoi d’internautes et d’utilisateurs des réseaux sociaux.

Capture d’écran de la vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux