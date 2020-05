A Djelfa, quelque 44 malades du Covid-19, soumis au traitement au niveau d’un nombre d’établissements hospitaliers de Djelfa, ont été rétablis, a indiqué, mardi, un communiqué des services de la wilaya. Selon le document, «la wilaya a enregistré le rétablissement de 44 malades, soumis au traitement au niveau d’un nombre d’établissements hospitaliers, englobant des centres de référence de prise en charge du Covid-19». Le même communiqué a fait cas de dix malades guéris sortis de l’hôpital «Muhad Abdelkader» du chef lieu de wilaya, au moment où trois autres malades ont été rétablis à l’hôpital de Hassi Bahbah et l’ont quitté. Les autres cas de guérison ont été signalés au niveau de l’hôpital d’Ain Ouessara, dont six issus de la même commune, douze de la commune d’El Birine, sept de Sidi Laàdjel, et six de Hed Shari, est-il précisé. Les autorités de la wilaya de Djelfa- qui ont décidé en début de semaine la re-fermeture des commerces, et la re-suspension d’un nombre d’activités commerciales autorisées à la reprise le 25 avril dernier-ont réitéré leur appel aux citoyens sur l’impératif du respect des règles de sécurité et de prévention préconisées au titre des mesures de confinement sanitaire visant à endiguer le nouveau coronavirus. A Mostaganem, douze (12) malades du coronavirus ont quitté les établissements hospitaliers de la wilaya de Mostaganem après leur guérison, a-t-on appris mardi du directeur de wilaya de la santé et de la population, Khelil Mohamed Toufik. Sept des 12 personnes ont quitté l’hôpital «Ernesto Che Guevara» de Mostaganem, l’hôpital «Ladjel Latreche» d’Ain Tédelès et l’hôpital «Hamadou Hocine» de Sidi Ali depuis samedi dernier après s’être rétablis suite à un traitement. Le même responsable a souligné que les cas guéris sont cinq femmes, six hommes et un enfant, âgés de 1 à 47 ans. Le nombre de cas guéris du Covid-19 dans la wilaya de Mostaganem a atteint 46 dont 31 à l’hôpital de Mostaganem. Et Mascara, sept personnes atteintes du coronavirus ont quitté mardi l’hôpital «Issaad Khaled» de Mascara après leur total rétablissement du Covid-19, selon un communiqué de la direction de la santé et de la population de la willaya.

Les analyses de l’institut Pasteur ont confirmé la guérison des 7 malades qui ont été autorisés à quitter l’hôpital mardi matin, a-t-on indiqué, soulignant que le nombre de malades guéris ayant quitté l’hôpital «Issaad Khaled» de Mascara a atteint 73 personnes depuis la déclaration du coronavirus. n

