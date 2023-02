Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a indiqué samedi soir depuis Djanet que l’Etat avait alloué d’importants moyens financiers et humains aux programmes de développement dans les nouvelles wilayas.

Lors d’une rencontre avec des membres de la société civile, au terme de sa visite dans la wilaya de Djanet, en compagnie de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, le ministre de l’Intérieur a précisé que «l’Etat a alloué d’importants moyens financiers et des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les différents programmes de développement dans les nouvelles wilayas», rappelant l’intérêt majeur que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la question de l’amélioration du niveau de vie des citoyens. La création des dix nouvelles wilayas s’inscrit dans la vision du président de la République visant à rapprocher le centre de décision du citoyen, notamment dans les régions reculées, créer un équilibre régional et éliminer les disparités entre les régions, a soutenu M. Merad, mettant en avant les efforts des pouvoirs publics en faveur de l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones d’ombre et du suivi quotidien des préoccupations des citoyens. Les walis sont, dans ce cadre, tenus de rencontrer périodiquement les parlementaires et les acteurs de la société civile pour réaliser le développement escompté et les aspirations des citoyens. Ils sont également tenus d’élaborer un programme regroupant tous les secteurs et de réunir les conditions permettant sa concrétisation, en coordination avec les élus locaux, a fait savoir le ministre.

Lors de la rencontre avec la société civile, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a insisté sur le nécessaire respect du cachet environnemental local dans la réalisation des constructions. Mme Moualfi a, par ailleurs, appelé les jeunes à créer des micro-entreprises spécialisées dans le domaine du recyclage des déchets. Concernant le projet de réalisation d’un Centre d’enfouissement technique (CET) à Djanet, la ministre a indiqué que l’assiette foncière avait été choisie pour le projet, soulignant l’importance de focaliser sur la sensibilisation de la société à la protection de l’environnement. Les préoccupations de la société civile de la wilaya de Djanet ont essentiellement porté sur le développement du secteur de l’agriculture, la promotion des services et prestations sanitaires, les opportunités d’emploi dans la wilaya, l’appui aux jeunes en matière d’investissement agricole et l’octroi de quotas supplémentaires d’aides à l’habitat rural. Les intervenants ont également abordé d’autres questions liées à l’ouverture de quelques spécialités techniques au Centre universitaire de la wilaya limitrophe d’Illizi, l’inclusion de projets routiers en vue de réduire les distances, ainsi que l’enregistrement à l’indicatif de la wilaya d’autres formules de logements. Auparavant, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a procédé à l’inauguration d’une unité de production et de transformation de marbre et de granit dans la région de Tin Amali, d’une capacité de production initiale de 2.000 m2/j. Selon la fiche technique du projet, l’unité utilise des techniques respectueuses de l’environnement dans l’opération d’extraction du marbre et compte 203 ouvriers dans des postes d’emplois directs.

La délégation ministérielle a, ensuite, reçu des explications exhaustives sur le processus de production dans l’unité. Au même site, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a mis l’accent sur la nécessité de respecter les normes environnementales, appelant à l’utilisation des énergies renouvelables dans la production du marbre et de ses dérivés. (APS)