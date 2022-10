Par Nadir Kadi.

Le projet de loi de finances (PLF) 2023 a été présenté, et longuement défendu, par le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, face à la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Le ministre, qui a notamment estimé hier que l’exercice 2022 devrait se clôturer sur une augmentation du PIB de l’ordre de «3.7% avec excédent commercial de plus de 17.7 milliards de dollars», a également fait savoir que la politique suivie par le gouvernement permettra le maintien de la croissance et des grands équilibres financiers en 2023, et dans les années à venir. Brahim Djamel Kassali, annonçant en effet une prévision de croissance de «4,1% en 2023 et de 4,4% en 2024», et ce, malgré un niveau d’inflation qui devrait rester relativement élevé à «5,1% en 2023 et 4,6% en 2025», après une année 2022 à 7,7% d’inflation. En ce sens, le ministre estime que le projet de la nouvelle loi finances est inscrite dans le sillage des «mesures d’urgence» prises par le gouvernement en 2022 «afin de faire face aux conséquences négatives des bouleversements internationaux». Le ministre Brahim Djamel Kassali a rappelé que le gouvernement veillait à «préserver le pouvoir d’achat (…) par la hausse des pensions, la création de l’allocation chômage, l’investissement public ou encore l’encouragement de l’investissement privé». Il a également détaillé les principaux points de la PLF 2023 ; une loi qui apparaît à la fois prudente et ambitieuses. Ainsi, basé sur un «prix référentiel du baril de pétrole de 60 dollars» pour la période entre 2023 et 2025, l’objectif restera néanmoins, selon les chiffres du ministre, d’assurer en 2023 une augmentation des recettes budgétaires totales de l’ordre de «7.901,9 milliards de dinars», et avec «13.786,8 milliards de dollars de dépenses», réparties sur les dépenses de fonctionnement qui «augmenteront à 9.767,6 milliards de dinars (+26,9%) et les dépenses d’équipement qui augmenteront à 4.019,3 milliards de dinars (+2,7%) par rapport à la loi de finances complémentaire (LFC) 2022».

Quant aux recettes des exportations de biens, elles devraient atteindre en 2023 un montant de «46,3 milliards de dollars américains, contre 44,4 milliards de dollars dans les prévisions de la LFC 2022» ; des recettes qui devraient encore enregistrer une légère hausse à «46,4 milliards de dollars en 2024» puis «à 45,8 milliards de dollars en 2025». Par ailleurs, exposant les principaux indicateurs de l’année 2022, le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a notamment fait savoir que «durant cette année, l’Algérie a aussi enregistré un excédent dans la balance des paiements, qui est de l’ordre de 11.3 milliards de dollars. Chose qui ne s’est plus produite depuis 2014».

Par ailleurs, le responsable a fait savoir au sujet de la politique d’exportation que ces dernières ont enregistré «une hausse globale de 53.30% avec une valeur de 32.06 milliards de dollars. L’Algérie a également enregistré un excédent budgétaire durant cette même période, estimé à hauteur de 35.78 milliards de dollars». Dans cette logique, et bien que le bilan 2022 reste encore à consolider avec les chiffres de derniers mois de l’année, le ministre a en substance estimé l’année 2022 comme globalement positif grâce aux «différents décisions politiques prises» : «il est attendu que l’année 2022 se termine avec un taux de croissance du PIB de 3.7%», ajoutant plus loin que la croissance est de plus 4,6% hors hydrocarbures, 6,5% pour l’agriculture, 8,4% pour l’industrie et 4% pour les services». <

