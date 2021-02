Mobilis a organisé ce mardi 02 février 2021, au niveau de sa direction générale, une cérémonie de signature d’une convention de parrainage et de représentation avec le sélectionneur national Djamel Belmadi. Djamel Belmadi est désormais Ambassadeur de la marque Mobilis pour trois ans, à travers sa participation et son implication dans l’ensemble des campagnes de l’opérateur public. Lors de la cérémonie, le sélectionneur a exprimé sa volonté de participer aux différentes campagnes caritives et mécènes de l’opérateur Mobilis : «Un honneur de faire partie de l’équipe Mobilis, et de représenter ses valeurs», c’est ainsi que Djamel BELMADI s’est exprimé. De son côté le président directeur général du Groupe Télécom Algérie «GTA» Karim Bibi Triki a exprimé quant à lui au nom de l’ensemble des travailleurs du groupe, la fierté d’avoir une personnalité de l’ampleur du sélectionneur Djamel BELMADI, qui représente le dévouement, le sacrifice et la fierté d’être Algériens. Le Président Directeur Général d’ATM Mobilis Adel DEKALI a déclaré aussi lors de la cérémonie, que cette signature est le début d’une longue collaboration avec le coach BELMADI, une collaboration qui va se concrétiser rapidement sur le terrain.

Mobilis, la Marque des Champions.

Articles similaires