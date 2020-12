Par Sihem Bounabi

Les routes algériennes continuent d’endeuiller les familles avec la mort de 10 personnes alors que 149 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié hier par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Aïn Defla avec 5 décès et 10 blessés, suite à un carambolage entre deux poids-lourds et six véhicules légers, survenu sur l’autoroute Est-Ouest au lieu-dit Sidi Abed, dans la commune d’Aïn Soltane dans le sens Alger-Oran. Le carnage s’est produit, selon un automobiliste témoin de la scène meurtrière, vers 18h50, avec un premier accident, lorsqu’un homme qui traversait l’autoroute a été percuté de plein fouet par une voiture de type Logan qui l’a tué sur le coup. Des automobilistes ont alors placé à 300 m de lieu de l’accident des triangles de signalisation pour prévenir les autres automobilistes. Tout se passait normalement, bien que la circulation était ralentie par la curiosité des automobilistes. Soudain, un camion transportant des bouteilles d’eau minérale est arrivé à grande vitesse et n’a pas réussi à freiner à temps. Il percute un autre poids-lourd qui, à son tour, percute d’autres voitures. Ce qui a provoqué un carambolage meurtrier. Selon les témoins sur place, la Protection civile a eu du mal à extraire deux victimes coincées dans leurs véhicules. Les blessés ont été transportés dans des structures hospitalières de la région de Khemis Miliana. D’après des images circulant sur les réseaux sociaux, des dizaines de citoyens ont témoigné un élan de solidarité spontané en se présentant pour donner leur sang afin de secourir les blessés. n

