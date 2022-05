PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale a fixé la date du 30 juin comme dernier délai pour la distribution des livres scolaires à tous les établissements éducatifs, et ce, au profit des trois cycles d’enseignement primaire, moyen et secondaire, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, selon une circulaire du ministère.

Selon la circulaire relative à la distribution des livres scolaires aux établissements éducatifs au titre de l’année scolaire 2022-23, les directeurs de l’Education à travers les wilayas sont tenus de veiller au bon déroulement de cette opération et de «garantir la distribution des livres scolaires à l’ensemble des établissements éducatifs pour les trois cycles d’enseignement et ce, avant la date du 30 juin 2022».

L’Office national des publications scolaires (ONPS) est chargé d’assurer, par le biais des centres régionaux de distribution de documents pédagogiques (CRDDP), «la disponibilité des livres scolaires en quantité suffisante et de veiller à leur distribution à tous les établissements scolaires, avant la date précitée». Le ministère tend à travers cette démarche à garantir «aux élèves issus de familles démunies le livre scolaire à titre gracieux», en sus «de permettre aux élèves scolarisés d’acquérir ce support pédagogique auprès des établissements d’enseignement au moment opportun».

Les directeurs des établissements éducatifs doivent se conformer «au calendrier fixé et convenu entre les services des directions de l’Education et les CRDDP, lors de la réception des livres scolaires destinés à leurs établissements éducatifs, dans le respect des délais fixés».

Après l’accord du Premier ministre, il a été décidé de la consécration, à partir de cette année scolaire, «d’une prime forfaitaire» en faveur des encadreurs de l’opération de vente de livres scolaires au niveau des établissements éducatifs, prise en charge par l’ONPS. Le ministre de l’Education, Abdelhakim Belabed avait annoncé récemment «la création d’une allocation de vente des livres scolaires, dont les détails seront annoncés ultérieurement», soulignant l’impératif d’un suivi «minutieux et direct» de l’opération de distribution et de vente de ce livre en vue de permettre «à nos élèves d’en bénéficier avant la prochaine rentrée scolaire».



Le Snadep lance une consultation

Dans les cycles moyen et secondaire, l’opération de vente du livre scolaire est assurée par les intendants et administrateurs. Mais dans les écoles primaires, cette opération est confiée au directeur de l’école qui avait annoncé la décision de ne pas vendre le livre scolaire l’année passée.

La vente du livre scolaire, selon le Syndicat national autonome des directeurs des écoles primaires (Snadep), est une opération commerciale et une mission qui ne dépend pas du directeur de l’établissement. Un chef d’établissement, estime le Snadep, n’est pas un auxiliaire de l’ONPE ou des CRDDP pour s’acquitter de cette mission. Ce syndicat a décidé de ne prendre que le quota destiné aux élèves nécessiteux et ceux dont les parents sont affiliés au secteur et qui bénéficient d’une distribution gratuite.

Le Snadep compte lancer prochainement une consultation pour décider de la position à prendre vis-à-vis de la vente du livre scolaire. <

