L’indisponibilité ou la rareté de certains médicaments en pharmacie continuent d’inquiéter les patients qui en ont besoin pour leurs soins. La récurrence de ce phénomène révèle la permanence des problèmes d’accès à certains produits pharmaceutiques. Elle signale une tension quasi chronique sur leur distribution, alors que le délai fixé par le ministère de l’Industrie pharmaceutiques pour remédier à cette situation expire demain 5 septembre.

PAR INES DALI

En effet, instruction a été donnée par le département de Lotfi Djamel Benbahmed aux différents acteurs impliqués dans la fabrication, l’importation et la distribution en gros de produits pharmaceutiques à l’effet de libérer les produits sous tension dans un délai de cinq jours à compter de jeudi dernier.

Si pour certains médicaments, les officines signalement parfois une tension et parfois des perturbations en matière d’approvisionnement, pour d’autres, elles parlement carrément de pénurie. Par exemple, pour la Salbutamol (Ventoline), les pharmaciens s’accordent à dire que le marché connait souvent une perturbation et le constat sur le terrain lors d’une virée hier le confirme. Dans deux pharmacies situées dans un même quartier, la Ventoline est disponible dans l’une et pas dans l’autre, ce qui laisse entrevoir un problème de distribution de ce médicament indispensable pour les asthmatiques si l’on considère que la tutelle a déployé des efforts pour qu’il ne vienne pas à manquer.

«Le programme d’importation est de 5 millions d’unités-vente (UV), la quantité livrée étant de plus de 1,6 million d’unités depuis le 1er juin. Plus 440.000 unités sont en cours de libération avec la réception de 580.000 le mois de septembre, sachant que le besoin mensuel du pays est de 350.000 UV», a indiqué le président l’Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Redha Belkacemi, lors d’une réunion de l’Observatoire en session ordinaire, mercredi dernier, consacrée à l’étude de la disponibilité des médicaments sous tension.

Ainsi, si pour la Ventoline, on parle actuellement de quelques perturbations d’approvisionnement et non de pénurie, en revanche, il n’en est pas de même concernant un autre médicament pour asthmatique, Seretide 250, qui reste «introuvable», ont signalé des malades. A la place, on leur propose un générique de fabrication turque, dont l’efficacité, disent-ils, est sujette à discussion. Des perturbations sont également signalées pour certains collyres à propos desquels les pharmaciens disent : «Parfois on arrive à en avoir et parfois non. On ne sait jamais quoi répondre aux malades qui viennent avec des ordonnances et il arrive qu’on leur donne un médicament équivalent.» C’est le cas des collyres Carteol LP 2% et Cébésine. A ce propos, le même responsable a indiqué qu’il y a eu «réception de plus de 800.000 UV de Carteol LP 2% collyre enregistrée au mois d’août» et que «120.000 UV sont prévues à la livraison le mois de septembre».



«On ne sait jamais quoi répondre aux malades»

Il a été également procédé à «la délivrance d’une nouvelle décision d’enregistrement pour les collyres Cébésine et la réception d’une quantité de 150.000 boites durant la période de septembre à décembre 2022», a encore affirmé le président de l’Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques.

Les officines ont, par ailleurs, averti que plusieurs autres médicaments sont en pénurie, citant les antibiotiques Zomax et Zotrix en sirop, ainsi que l’Amoclon Bid en comprimés. Ils ont également évoqué l’indisponibilité des solutions auriculaires Ottafa et Polydexa. Concernant certains médicaments sur lesquels il y avait tension en août, comme l’insuline Novorapid, ils ont fait part de sa disponibilité, après que le ministère de l’Industrie pharmaceutique eut adressé une instruction, le 18 août dernier, aux établissements de fabrication, d’importation et de distribution en gros, les sommant de mettre toutes les quantités disponibles en stock en médicaments «sous tension» à la disposition des officines dans un délai n’excédant pas 5 jours.

Quelques jours plus tard, c’est la même instruction qui revient suite «aux signalements des membres de l’Observatoire concernant des perturbations d’approvisionnement ayant affecté plusieurs médicaments notamment essentiels». Les problèmes de tensions ou de ruptures sont aggravés, selon le président de l’Observatoire, par «des pratiques commerciales illégales de rétention ou des ventes concomitantes». C’est, d’ailleurs, ce qu’a confirmé le vice-président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), Karim Merghemi, tout en saluant les mesures prises par la tutelle pour faire baisser la tension sur les médicaments et en dénonçant, à son tour, ces pratiques illégales.

«Nous avons des bureaux au niveau des wilayas qui nous ont signalé des tensions sur certains médicaments et des pénuries pour d’autres, ainsi que les raisons qui ont conduit à cette situation», a-t-il déclaré sur une chaîne de télévision privée, ajoutant que suite à cela, le syndicat a transmis ces informations à la tutelle qui a agi par le biais de l’Observatoire de veille.

Pour trouver une solution à ce problème récurrent, l’Observatoire a établi «une liste des produits pharmaceutiques dispensés en officine, considérés comme essentiels sur la base des remboursements de la sécurité sociale, et dont le suivi de la disponibilité constitue une priorité pour les services compétents du ministère de l’Industrie pharmaceutique notamment pour les médicaments destinés au traitement des maladies chroniques», selon Rhéda Belkacemi.