Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé jeudi l’implication des mosquées dans l’initiative de distribution de masques aux citoyens à partir du premier jour de l’Aïd El Fitr. Invité à la Chaine 1 de la Radio nationale, le ministre a précisé que son secteur « s’est engagé dans l’effort de mise en œuvre des décisions du gouvernement visant à imposer le port des masques à partir du premier jour de l’Aïd El Fitr, en distribuant des masques aux citoyens« , ajoutant qu’il avait adressé des instructions à toutes les directions de wilayas et les mosquées à l’effet de s’impliquer dans les campagnes de sensibilisation des citoyens à l’obligation de porter ces masques et de respecter les mesures de distanciation sociale. Soulignant que la commission de la fatwa « a émis une fatwa à propos de la nécessité de remplacer la visite des parents et des proches pendant les jours de l’Aïd par les moyens de communication modernes« , M. Belmehdi a appelé les citoyens à « s’engager en faveur des mesures de prévention et de distanciation sociale », réaffirmant que la prière de l’Aïd devrait se faire cette année à domicile. Après avoir rappelé que le monde entier « étudie actuellement la possibilité de renouer avec l’activité en s’engageant à respecter la distanciation sociale et les mesures de prévention« , le ministre des Affaires religieuses a affirmé que la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire qui se réunira vendredi pour observer le croissant de Choual, « prendra toute les mesures de prévention nécessaires en réduisant le nombre de commissions d’observation à travers les wilayas et celui des invités et des chouyoukhs réunis à Dar El Imam (Alger)« .

