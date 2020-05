En cette période où la majorité, sinon la totalité, des journaux vivent des moments difficiles sous l’effet des mesures sanitaires imposées par le coronavirus, mais surtout du fait de la restriction des quotas publicitaires en provenance de l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep), Larbi Ounoughi, son P-DG, est revenu sur le mode de gestion qui sera adopté dans la distribution des contenus publicitaires sous la régie de l’agence.

Ce mode obéit à «15 critères objectifs», a-t-il fait savoir mercredi dernier sur la chaîne El Hayet TV, précisant qu’il s’agit d’une phase opératoire de transition en attendant la promulgation de la loi sur la publicité.

«Au titre de la phase de transition et dans l’attente de la promulgation d’une loi sur la publicité, nous avons adopté 15 critères objectifs dans la distribution des pages de publicité publique sur les journaux, par souci de transparence et de justice pour garantir une presse forte», a, en effet, affirmé, M. Ounoughi. Précisant que les critères de sélection adoptés par l’Anep reposent sur «la définition du nombre de tirage et des chiffres de vente «pour chaque titre de presse, et «le respect des règles de professionnalisme, en s’assurant que la gestion soit confiée à des professionnels de la presse».

En outre, le premier responsable de l’Anep a indiqué que, pour bénéficier de la publicité auprès de l’agence qu’il dirige, le responsable d’un organe de presse écrite «ne doit pas faire l’objet de poursuite judiciaire pour des affaires de corruption comme l’évasion fiscale, qui constituerait un paradoxe juridique». «L’Etat est en droit de protéger sa publicité publique qui est un denier public», a-t-il insisté dans cette logique.

Un quotidien demandeur de publicité publique doit, par ailleurs, «être titulaire d’un Registre de commerce et l’inscription au fichier des impôts», a encore souligné le P-DG de l’Anep, installé il y a à peine un mois. Une précision qui pourrait sembler inutile, sachant que le Registre de commerce et l’inscription au fichier des impôts sont incontournables pour la constitution d’une entreprise économique et commerciale. Sauf que dans le cas de la relation Anep-presse écrite, la précision s’est imposée en référence à la période de l’ancien système, qui bafouait toutes les règles commerciales, professionnelles et juridiques pour permettre la création d’une multitude de titres de presse qui permettaient à leurs propriétaires, sans aucune peine, de la publicité publique et de se construire des fortunes rapides comme peu d’autres secteurs peuvent offrir.

Cette période, notamment ces dernières années, a été exploitée «comme moyen d’enrichissement illicite par des forces non médiatiques qui ont contribué à la publication de 40 journaux n’ayant aucun lien avec le domaine de l’information», fustigera M. Ounoughi, citant l’exemple «des hebdomadaires qui paraissent trois fois par semaine, la détention de deux journaux ou plus portant le même nom ou encore des journaux qui bénéficient de la publicité mais ne sont pas tirés ni ne parviennent au lecteur».

Sur sa lancée, le patron de l’Anep n’hésitera pas à évoquer, une nouvelle fois, «ceux qui ont transféré illégalement les fonds de la publicité à l’étranger», soutenant que «cette corruption et ces violations doivent cesser», et notant que «les services de la Gendarmerie nationale et de l’Inspection générale des finances mènent des enquêtes au sujet de ces violations».

«23 journaux ont cessé de paraître, faute de publicité et en raison de la pandémie de Covid-19», a souligné le P-DG de l’Anep, qui a déploré «la non-amélioration des conditions des journalistes travaillant pour ces journaux, malgré les fonds colossaux qu’ils (journaux) ont obtenus de la publicité publique durant les quatre dernières années». Sur ce chapitre, il a cité le cas des quotidiens Ennahar, qui a cessé de paraître la semaine dernière, et Le Temps d’Algérie dont les employés n’ont pas perçu leurs salaires depuis plusieurs mois. «Ennahar a obtenu 113 milliards de centimes tandis que Le Temps d’Algérie a eu 54 milliards de centimes», a-t-il fait savoir.

Affichant sa volonté de rompre avec les pratiques qui ont prévalu au sein de l’Anep, ces dernières années, Larbi Ounoughi n’a pas manqué, non plus, de réitérer sa volonté de hisser cette entreprise au rang des meilleures entités du pays. «Nous visons à être parmi les 20 meilleures entreprises commerciales et économiques sur la scène nationale», a-t-il souligné à ce propos sur la chaîne El Hayet TV.

Une mission qui passe par «l’assainissement de l’Anep», a souligné le premier responsable de l’agence, assurant que cette mission se poursuit «en tant qu’engagement pour l’édification d’une presse nationale forte».