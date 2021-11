Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé samedi la distribution de 90.000 logements, toutes formules confondues, à l’occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale, le 1 novembre 1954. Invité du Journal Télévisé de 20h de la télévision publique, M. Belaribi a fait savoir que cette opération, lancée samedi à Alger à travers la remise de 11.740 logements, incluait, entre autres, 7.000 logements à Djelfa, 4.000 à Laghouat, 1.100 à Tlemcen et 1.000 à Ouargla, rassurant que chaque wilaya aura son quota. Il a également rappelé le projet de loi des finances (PLF) 2022 qui prévoit la réalisation de plus de 100.000 logements, toutes formules confondues, en sus de 15.000 logements AADL. Selon le ministre, ces programmes s’inscrivent dans le cadre du Programme du président de la République visant la réalisation d’un (01) million d’unités de logement durant le quinquennat 2020-2024. Pour rappel, 100.000 logements avaient été distribués, le 5 juillet dernier, à travers l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, M. Belaribi a mis en avant le souci de son département d’accélérer le rythme de réalisation des logements, outre l’engagement de l’Etat à poursuivre la réalisation des logements sociaux et AADL.

