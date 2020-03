L’Algérie entre à partir d’aujourd’hui dans une situation de quasi confinement, où la distanciation sociale sera de mise. Des mesures restrictives devraient désormais faire entrer le pays dans une phase nouvelle de la lutte contre un virus qui ébranle le monde, mettant des pays entiers en grave crise sanitaire. En nos cités, malheureusement, c’est encore l’insouciance. Probablement le fatalisme ordinaire qui, généralement, caractérise notre société. Et pourtant, la prise de conscience de la gravité de situation est aujourd’hui une nécessité pour faire face à la crise. D’autant que les moyens nationaux, nous ne le dirons jamais assez, sont loin d’être à la hauteur des pays développés qui souffrent face à la propagation du virus. Il y a aujourd’hui une réalité incontestable, l’Algérie fait face à une véritable pandémie qui risque de causer une grave situation sanitaire. L’évolution de la situation dans les pays européens, en état de guerre sanitaire, qui semblent pour l’heure dépassés par un virus à la propagation soutenue, nous informe sérieusement sur le risque que nous encourons si un minimum de précautions n’est pas respecté. Les experts le disent, il faudrait désormais s’attendre à une complication de la situation. Et faire en sorte d’y faire face avec les moyens du bord. Plus que les moyens matériels et les mesures restrictives, avec la distanciation, la solidarité sera indéniablement la valeur la plus sûre sur laquelle se reposera le peuple algérien pour dépasser l’épreuve. Il ne faudrait surtout pas succomber à la psychose qui ne ferait que compliquer le fonctionnement des dispositifs mis en place pour gérer une situation qui aura besoin de toute l’entraide possible au sein de la société. La responsabilité des autorités notamment dans la communication est aujourd’hui plus que jamais engagée. Reste à faire preuve de discipline et d’esprit de solidarité, en attendant des nouvelles moins anxiogènes. Comme l’OMS, qui parle de l’espoir venant de la disciplinée Chine qui, de jour en jour, est en train de dompter ce virus qui ébranle le monde.