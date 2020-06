C’est le début de la première partie du déconfinement annoncé par le gouvernement. Timidement, coiffeurs, parfumeries, pâtisseries, mécaniciens, ébénistes et autres ont repris leurs activités. Il n’y a pas foule pour le moment, mais les commerçants appréhendent beaucoup cette réouverture.

«Je ne peux pas respirer». Ce n’est pas la phrase prononcée par George Floyd, le Noir américain assassiné par un mélange de racisme et d’American nightmare, mais celle d’un jeune homme, masque de protection sur le menton. Il explique au policier, en faction à l’entrée des ponts Sidi Rached et Salah Bey, que dans sa voiture il s’était permis de baisser la bavette qui l’incommodait sérieusement. Mais le policier, appliquant à la lettre les dernières recommandations quant au port du masque de protection dressait déjà son P-V ; le contrevenant devra s’acquitter de 10 000 DA. Pourtant, en face, des dizaines de personnes passaient et repassaient sans aucun masque de protection, et cela ne semblait pas inquiéter le policier qui se contentait de répondre : «J’applique la loi».

Plus loin, à la station d’essence Yaïche, il n’y a pas beaucoup de monde. Juste trois voitures. «Je pensais que nous allions avoir le rush habituel d’automobilistes, la veille de l’augmentation des tarifs des essences. Mais non, le flux est normal depuis l’annonce, hier, de l’augmentation. Il me semble que les gens sont devenus plus sensés ou se sont habitués aux augmentations tous les deux ans», nous dira un pompiste, chapeau de paille sur la tête, annonciateur d’un été très chaud, comme promis par nos ingénieurs météorologiques.

Aujourd’hui, dimanche, c’est le début de la première partie du déconfinement annoncé par le gouvernement. Plusieurs commerces ont le droit de rouvrir leurs portes pour une clientèle sevrée, ces derniers mois, de certains produits pas si indispensables que cela. Timidement, coiffeurs, parfumeries, pâtisseries, mécaniciens, ébénistes et autres ont repris leurs activités. Il n’y a pas foule pour le moment, mais les commerçants appréhendent beaucoup cette réouverture. «Je veux bien rouvrir, cela fait 10 semaines que mon rideau est baissé», nous dira Nordine, un marchand de produits électroménagers sur le boulevard Belouizdad. «Il faut qu’il n’y ait que deux clients à la fois dans le magasin, que j’installe un paillasson stérilisé à l’entrée, que je fasse la même chose pour la monnaie, que je refuse l’entrée aux personnes sans masque, et autres contraintes impossibles à tenir. Je crois plutôt que vue les contraintes, nous allons bientôt refermer», a-t-il indiqué. Plus loin, à l’agence CPA Filali, le directeur Hakim Amirèche est aux guichets. «Avec le personnel mis en congé à cause des maladies chroniques et ou ayant des enfants en bas âge, ceux qui sont restés, moi en tête, faisons tout. Il m’arrive même de faire le vigile en empêchant que des clients sans masques ne pénètrent à l’intérieur de l’agence. C’est dur de bosser avec un personnel réduit, mais la santé et le bien-être du citoyen passent par des sacrifices que nous consentons pour le bien de tous».



Factures «estimées» à la Sadeg

En sortant de la banque, il n’y avait plus que trois clients à l’extérieur, attendant leur tour, distanciation effective et bavette correctement mise. De quoi redonner le sourire au directeur de l’agence CPA.

Mais au milieu de la chaussée, une dizaine de jeunes ne dépassant pas les 20 printemps, en short, maillot et souliers de foot s’agitaient bruyamment au milieu de la chaussée, revenant d’un match de foot. Un véhicule de police qui passait par là se contentera de klaxonner pour se frayer un passage au beau milieu des jeunes écervelés qui, en plus, se passaient une bouteille d’eau, buvant tous au même goulot. Devant l’automobiliste avec une bavette sur le menton et une dizaine de jeunes irréfléchis, la sanction aurait peut-être été dirigée vers la seconde piste… Plus haut, à un pâté de maisons, une queue interminable de clients de la Sadeg, venus s’acquitter de leur facture de gaz et d’électricité trimestrielle. Quelques-uns portaient des masques, mais pour le respect de la distanciation sociale, il faut repasser sans doute le trimestre prochain. «Les gens ne bossent pas, l’Etat a promis que les factures peuvent être reportées, mais à la «Sonelgaz», on nous impose de payer dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture», nous dira désappointé une mère famille. «On ne fait rentrer que deux clients à la fois, mais dehors, vous voyez la cohue et la chaîne interminable. De plus, pour ce trimestre, les agents de «Sonelgaz» ne sont pas passés pour la relève. Il y a juste eu une estimation. Ce n’est pas normal. On s’attend à payer une facture plus salée lors du prochain trimestre, si relève correcte il y aura», ajoute-t-elle.



Au centre-ville, plus précisément au marché des Frères Bettou, une majorité de clients porte la bavette, il faut le signaler, mais pas tous les commerçants. La réponse est toujours le «je ne peux pas respirer» qui revient comme un leitmotiv, rappelant que pour qu’il y ait déconfinement, il aurait fallu qu’il y ait d’abord un confinement…

A l’arrêt des taxis menant à Sidi Mabrouk, c’est une file interminable de clients qui se forme attendant un hypothétique taxi clandestin. Les taxis, interdits d’exercice depuis le confinement, c’est aux clandestins que le transport de la populace revient. «J’habite à Ali-Mendjeli et je travaille à la Poste centrale. Pas de transport, pas de tramway ni taxi. Il m’arrive de prendre un clandestin toute seule pour la somme de 1 500 DA. A la direction, on ne veut rien entendre, et nous, on ne peut se payer un transport à un tel prix», se lamentera une dame qui va encore passer la nuit chez ses beaux-parents pour être plus proche du boulot.

Avant de rentrer, nous passerons par Oued El Had, la cité des Frères Abbès, où les règles les plus élémentaires de protection sont bafouées à longueur de journée et de… nuit. Le souk improvisé depuis des années ne désemplit pas et ou le «collage sociale» est de règle. Les pâtisseries n’ont rouvert qu’aujourd’hui, mais leur marchandise se vendent sur le trottoir. Les cafés n’ont pas rouvert, mais le pot de presse ambulant passe de main en main le plus normalement du monde. Les restaurants sont fermés, mais les brochettes n’ont jamais manqué, surtout dès le début du confinement de 17H, ainsi que les fameuses pizzas «khameje ouebnine».

Bref ce sont là les nombreuses facettes d’une Constantine qui se déconfine, mais sans presque jamais été confinée.