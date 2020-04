Les mesures de confinement dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus gagneraient-elles en application après l’instruction du Premier ministre adressée aux walis dans laquelle il leur rappelle la nécessité d’assurer une « stricte application » des règles décrétées par le gouvernement ?

Après avoir privilégié la pédagogie et compté sur le sens de la responsabilité citoyenne appuyé sur les appels des autorités scientifiques au respect du confinement devant l’avancée de la pandémie, l’Exécutif semble ainsi contraint à recourir à des mesures autrement plus dissuasives pour arriver aux résultats souhaités.

« En effet, et au terme de la première période de confinement à domicile imposé aux citoyens, certaines défaillances sont apparues du fait du non-respect de la mesure, d’une part, et de la fermeture de nombreux commerces autorisés, d’autre part, notamment ceux appelés à assurer l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de tous genres », peut-on lire dans l’instruction de Djerad envoyée aux walis.

Concernant le respect de la mesure de confinement à domicile, « hormis les cas spécifiques cités dans les textes en vigueur qui permettent certains déplacements, avec ou sans autorisation, le citoyen est tenu de se confiner à domicile », souligne la note du Premier ministre.

La même note rappelle à cet effet les sanctions pénales prévues par la loi, soit des amendes allant de 3 000 DA à 6 000 DA à l’encontre des réfractaires qui encourent, en outre, une peine d’emprisonnement de trois (3) jours au plus. Autrement dit, l’autorité publique est désormais appelée à veiller sur le respect des règles de confinement à domicile, mesure de prévention en vigueur dans tous les pays et constamment recommandée par les médecins et spécialistes. Une étape qui vient visiblement après le constat établi et selon lequel la mesure de confinement est peu suivie par moment et dans certains endroits, pour ne pas évoquer de cas de « transgression », dans quelques localités.

Des attitudes incompréhensibles qui ont suscité la désapprobation des citoyens et obligé les autorités publiques à revoir les modes d’application du confinement. C’est dans ce sens qu’ont été rappelées, dans la note de Djerad aux walis, les sanctions administratives notamment la mesure de mise en fourrière des véhicules automobiles ou des motocycles utilisés par les personnes ayant contrevenu aux règles régissant le confinement à domicile.

Le passage aux mesures de dissuasion suivies de pénalités tend vraisemblablement à se concrétiser sur le terrain où sont signalés des cas de mise en fourrière de véhicules pour les conducteurs coupables de non-respect des règles de confinement.

A titre illustratif, la Sûreté de la wilaya de Ouargla a fait état hier de la mise en fourrière pour infraction aux règles de confinement de plus de 100 véhicules et de 90 motocyclettes.

Pour sa part, la capitale de l’Est, Constantine, a déploré plus de 1 500 infractions au confinement partiel, selon la Sûreté de wilaya, qui précise que des permis de conduire des contrevenants ont été retirés et des amendes leur ont été infligées.

Ces sanctions auront-elles un impact sur le respect des règles du confinement ? Les jours à venir apporteront une réponse à cette interrogation de laquelle dépend la propagation du virus.