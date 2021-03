Un atelier national, qui débattra des différents mécanismes et dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que des obstacles entravant la création d’entreprises, sera organisé dimanche par le Conseil national, économique, social et environnemental (CNESE) a indiqué samedi cette instance dans un communiqué.

Cette rencontre organisée en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sera abritée par la wilaya de Blida et aura pour thème «Les écosystèmes sectoriels et régionaux dédiés à l’entrepreneuriat», a précisé la même source.

Ajoutant qu’elle se déroulera sous forme de tables rondes dédiées notamment à l’industrie agroalimentaire, l’industrie automobile et sous-traitance, l’industrie électronique et électroménager ainsi que les matériaux de construction.

Cet atelier verra la participation des parties et des secteurs directement concernés par la problématique retenue pour thème, et cela dans une démarche participative et inclusive, a souligné le CNESE.

Les aspects inhérents aux différents mécanismes et dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que les obstacles l’entravant et la création d’entreprises d’une manière générale, seront débattus à l’occasion dudit atelier, a mentionné le communiqué.

