Le chef de l’Etat annonce la «levée, d’ici la fin de l’année, des subventions sur certains produits dans le cadre d’un mécanisme national». Les dépenses budgétaires feront l’objet d’une «révision structurelle» et «les subventions au profit des classes vulnérables et moyennes étaient irréversibles», a-t-il rassuré. La commission en charge de la révision de l’aide publique aux catégories dans le besoin sera constituée en mai.

Par Hakim Ould Mohamed

Après avoir été absente des débats pendant quelques mois, la réforme des subventions revient sur le devant de la scène avec, comme nouveauté, l’annonce de la constitution d’une commission nationale chargée de mener le chantier dès fin mai prochain. Réforme éminemment importante pour être abandonnée, c’est finalement le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, de relancer le débat autour de cette révision, annonçant, samedi, lors d’une rencontre télévisée avec les médias nationaux, la constitution, vers fin mai prochain, d’une commission nationale chargée de la révision des subventions publiques en vue de passer de subventions généralisées vers des subventions orientées vers les véritables bénéficiaires, et ce, avec l’association de l’ensemble des parties prenantes. Le Président de la République a indiqué à la même occasion que ladite commission regroupera des représentants de «l’Assemblée populaire nationale (APN), du Conseil de la nation, des syndicats, des partis politiques ainsi que toutes les forces vives du pays qui émettront leurs avis sur cette question de manière organisée».

Cela s’apparente en théorie à un long processus, mais, en pratique, le chef de l’Etat semble fixer d’ores et déjà un échéancier pour l’entrée en vigueur du dispositif des subventions ciblées. En effet, Abdelmadjid Tebboune a annoncé la «levée, d’ici la fin de l’année, des subventions sur certains produits dans le cadre d’un mécanisme national», soulignant que les dépenses budgétaires feront l’objet d’une «révision structurelle» et que «les subventions au profit des classes vulnérables et moyennes étaient irréversibles, en ce sens qu’elles représentent l’un des principes de l’Algérie indépendante, consacré dans la déclaration du 1er Novembre». Il s’agit seulement, selon lui, «d’orienter les subventions au profit des véritables bénéficiaires». Le chef de l’Etat a ainsi décidé d’accélérer le processus pour que la réforme soit dans les délais, puisque la loi de finances de l’exercice actuel a prévu un article portant révision de la politique de subventions publiques à travers un mécanisme national, sans pour autant définir les contours de cette réforme. Pendant ces quelques semaines de silence et d’inaction du gouvernement au sujet de cette réforme, il n’était donc aucunement question d’une quelconque remise en cause, mais d’un contexte national et mondial plaidant en faveur du renforcement du pouvoir d’achat et de protection des couches déshéritées.



Dépassionner le débat

La crise sanitaire et la période post-pandémique, caractérisée par l’apparition d’importantes séquelles sociales dues à la pandémie, il était nécessaire que des mesures d’accompagnement et de protection des petites et moyennes bourses soient prises. D’autant que le contexte est marqué par un fort rebond de l’inflation. La réforme visant à mettre fin aux subventions généralisées devrait aboutir tout compte fait à un système d’aide ciblée dès cette année. Cette révision avait soulevé des vagues dès l’annonce de sa prise en charge par la loi de finances 2022. En novembre dernier, le président Tebboune était intervenu pour dépassionner le débat, rassurant que la levée des subventions sociales concernera seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des «revenus très élevés».

Même s’il était conforté dans sa démarche de refonte par l’Assemblée, qui avait voté le projet de loi de finances 2022, la chambre basse a néanmoins renvoyé le gouvernement à ses débuts, en conditionnant la mise en œuvre de la réforme par l’impératif de définir, au préalable, les «mécanismes et procédures» compensatoires. Le gouvernement a eu toutes les peines du monde à convaincre quant à l’utilité économique de cette réforme, voire sur le fond de sa démarche.

Ce pourquoi, en novembre dernier, tout en appelant à soumettre la révision des subventions à «un débat national», Abdelmadjid Tebboune a indiqué que «les mécanismes de cette révision ne sont pas encore arrêtés, ni encore ses modalités, ses objectifs et les concernés». Il avait précisé, lors d’une précédente rencontre avec les représentants des médias nationaux que «la levée des subventions sociales concernera seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des revenus très élevés», soulignant, sur sa lancée, que cette réforme nécessite un certain niveau de numérisation et des statistiques précises sur les revenus en vue de classer les catégories pauvres, moyennes et riches. Désormais, puisque les délais sont connus, aussi bien pour la mise en place de la commission en charge de cette réforme que pour l’entrée en vigueur du mécanisme des subventions ciblées, le gouvernement est attendu sur les aspects pratiques de cette refonte. Dans la loi de finances 2022, il était question d’évoluer vers l’option d’un transfert monétaire au profit des catégories pauvres. <