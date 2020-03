«Si nous sommes appelés à revoir l’ordre des priorités (…), cela ne doit en aucun cas affecter les axes vitaux des plans nationaux de développement», a déclaré le Président de la République lors du Conseil des ministres, dimanche dernier. M. Tebboune, qui a affirmé que «l’Etat se prépare à toutes les éventualités pour lutter contre la propagation de la pandémie, a fait le choix d’ordonner la consécration d’un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l’importation de tous les produits pharmaceutiques en quantité suffisante». Ce montant servira également à l’acquisition «d’équipements de protection et d’appareils d’analyses chimiques (test), avec la mise à contribution de nos missions diplomatiques dans la recherche de leurs exportateurs à travers le monde». Il s’ajoutera à ceux promis à cet effet par le Fonds monétaire international (100 millions de dollars) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (32 millions de dollars).

Pour sa part, le ministre de la Santé, dans son exposé sur la situation sanitaire dans le pays, a indiqué que son secteur compte à l’échelle nationale 82 716 lits, dont 2 500 lits réservés aux patients contaminés au niveau de 64 services d’infectiologie, 247 services de médecine interne, 79 services de pneumologie, 100 services d’autres spécialités et 24 services de réanimations de 460 lits. De surcroît, a-t-il ajouté, le secteur dispose de 5 787 appareils de respiration artificielle et d’anesthésie-réanimation, répartis comme en 3 333 appareils de respiration artificielle, 2 390 d’anesthésie-réanimation, 64 ambulances équipées d’appareils de respiration artificielle.

M. Benbouzid a rappelé les mesures de contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, la sauvegarde de la réserve nationale stratégique en produits médicaux, ainsi que la définition des hôpitaux pouvant transférer leurs lits en lits de réanimation en cas de nécessité. Il a également fait part d’opérations de dotation «des services spécialisés pour les cas suspects et confirmés, de matériels nécessaires pour la prise en charge des patients, d’augmenter les capacités de dépistage et de diagnostic via le recours de l’institut Pasteur à l’aide des deux laboratoires d’Oran et de Constantine, en cours d’équipement». Il a fait état de «procédures de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la panique installée chez les citoyens, dissimulent les produits et moyens de prévention pour créer la pénurie, puis élever les prix».

Dans son intervention, le chef de l’Etat a appelé à accorder «la priorité absolue, dans leur distribution, aux corps médical et paramédical et aux auxiliaires de santé qui sont, au quotidien, en contact direct avec les cas contaminés». Il a également enjoint à toutes les institutions de l’Etat et à leurs services «d’augmenter le niveau de vigilance et d’alerte au maximum et de veiller à coordonner leurs actions en permanence afin que les citoyens soient rassurés car tout laxisme et toute négligence retardent les efforts fournis pour sauver la vie des patients contaminés et augmentent la propagation de l’épidémie».<

