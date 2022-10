Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, et le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ont convenu, hier, de renforcer la coopération et la coordination entre leurs deux départements, afin d’assurer aux malades la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux à travers tout le pays.

Par Sihem Bounabi

Les deux ministres ont animé, hier, une réunion de coordination et de concertation en présence des cadres et directeurs généraux des deux ministères et les responsables des établissements sous tutelle, en l’occurrence le groupe pharmaceutique Saidal, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Le ministre de la Santé Abdelhak Saihi a souligné à cette occasion que «nous allons créer une passerelle de relation de travail, de coopération et de coordination entre les institutions pour l’intérêt général», afin de «d’assurer la disponibilité du médicament, la maintenance de nos équipements au profit du malade et rompre avec les procédures administratives et les questions bureaucratiques qui sont aujourd’hui complètement dépassées».

Le ministre de la Santé ajoute à propos de la levée des entraves bureaucratiques que «par le passé, nous avons rencontré des difficultés, qui ne sont pas forcément justifiées, liées à des démarches bureaucratiques et paralysantes pour notre secteur». Insistant sur le fait que «ce n’est pas normal qu’un produit existe et que pour des raisons administratives ou bureaucratiques le malade n’a pas accès à ce médicament». Il estime ainsi qu’il est important que son département travaille en diapason avec le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour «éviter des goulots d’étranglement et des démarches administratives lourdes afin de faciliter la tâche pour les uns et les autres dans l’objectif d’aller vers un rapprochement entre les institutions et lever toutes les difficultés qui empêchent une prise en charge efficace du malade».

Pour sa part, le ministre de l’Industrie pharmaceutique , Ali Aoun, a déclaré que «dès mon arrivée au ministère, j’ai tout de suite constaté que parmi les obstacles les plus importants qui sont érigés entre les deux départements ministériels, c’est le dispositif réglementaire à travers un ensemble de décrets et d’arrêtés où il y avait de nombreuses contradictions». Il enchaîne que «la meilleure façon est de supprimer toute subjectivité sur cet aspect, et nous avons commencé à prendre certaines dispositions au niveau du ministère, pour faciliter l’investissement dans le secteur et lever toutes les contraintes selon les instructions du Président de la République au profit des investisseurs». Il rappelle notamment la décision de supprimer la soumission et l’approbation obligatoires de l’étude de bioéquivalence dans le but de lever des obstacles aux investisseurs.

Ali Aoun affirme dans ce sillage : «Nous allons continuer ce chantier pour essayer de procéder au toilettage de tous ces textes réglementaires qui ont été imposés depuis deux ans et demi afin de contribuer à faciliter la communication entre nos deux départements.» Dans cette optique, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a donné un certain nombre d’instructions et de directives visant à renforcer les relations entre les deux ministères. Parmi ces nouvelles mesures, il a annoncé que les dossiers d’études cliniques relèvent désormais des attributions du ministère de la Santé. Il a également annoncé que les certificats de contrôle des pièces détachées pour l’entretien des dispositifs et équipements médicaux seront agréés par le ministère de la Santé. En soulignant que «ce n’est pas normal qu’un appareil médical très important soit en panne à cause d’une pièce qui manque et parce que quelque part une autorisation n’a pas été octroyée au niveau du ministère de l’Industrie pharmaceutique, alors que cela relève des responsabilités du ministère de la Santé»

Une autre mesure annoncée par Ali Aoun, les programmes d’importations seront dorénavant établis en concertation avec le ministère de la Santé, précisant que «cette collaboration sera mise en place avant la fin 2022 pour essayer déjà de corriger le programme d’importation signé en 2022 pour 2023».

Dans un autre registre, Ali Aoun a annoncé que dès la semaine prochaine une lutte sans merci sera menée contre «le fléau de la vente de médicaments en ligne qui est une vente illégale, notamment par des importateurs non agréés, qu’il s’agisse d’institutions ou de particuliers. Soulignant que «ce dossier est l’une des priorités de l’Inspection générale du ministère de l’Industrie pharmaceutique».

Ainsi, les deux ministres ont accordé leurs violons pour affirmer d’une seule voix que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination entre les deux secteurs ministériels en vue d’élaborer une feuille de route unique et travailler dans un esprit de collaboration et d’entraide afin d’assurer l’approvisionnement en médicaments et matériels pharmaceutiques dans les établissements hospitaliers et les officines. Ceci en veillant à surmonter les obstacles et en conjuguant les efforts à tous les niveaux au profit des malades. Les deux ministres ont également insisté dans leur intervention sur l’importance des efforts concertés de tous les cadres et du travail participatif dans un cadre de partenariat avec la nécessité d’un suivi quotidien. Ils ont également annoncé des réunions mensuelles entre les deux ministères pour étudier les différents problèmes qui peuvent se poser et trouver des solutions adaptées tout en suivant leur mise en œuvre sur le terrain.

PCH : 36 milliards DA de médicament anticancéreux en 2022

Sur un autre plan, Samir Farhat, Président-Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), a déclaré, dimanche, à l’Assemblée populaire nationale (APN) devant la commission de santé dans le cadre des auditions des responsables des établissements relevant du secteur de la santé, que la PCH fait état d’un montant prévisionnel consacré aux achats des médicaments d’anti-cancéreux de 36 milliards DA pour l’exercice 2022. Le montant prévisionnel des achats relatifs à l’hématologie et l’hémostase s’élève quant à lui à 24 milliards DA, relevant que ces deux spécialités médicales se sont taillées 85% des achats prévisionnels pour l’exercice 2022.

Il a passé en revue l’évolution des ventes qui ont atteint en octobre courant 98 milliards DA. Il s’agit notamment de matériel médical, de produits chimiques, de produits de dentisterie et les réactifs des produits pharmaceutiques radioactifs.

Concernant la gestion du stock de médicaments, le PDG de la PCH a présenté des données relatives à l’état des stocks de médicaments par type et spécialités médicales, soulignant qu’il est difficile de déterminer avec précision les raisons des déséquilibres enregistrés dans certaines classes de médicaments, dont le nombre est de 169 sur 647 médicaments, soit 26% du total des produits de base des médicaments.

Il a attribué ces déséquilibres à trois raisons, qui sont essentiellement liées «à la non-maîtrise par les établissements sanitaires, avec précision, des estimations de leurs besoins et des prévisions de leurs programmes annuels, ce qui les amènent à demander plus qu’ils n’en ont besoin». Il ajoute que parmi les raisons qui provoquent des déséquilibres sur le marché des médicaments et des fournitures médicales, «la parution de défauts de fabrication ou de conformité qui entravent la chaîne de production des médicaments, les retards dans la livraison des grammes d’importation de matières premières pour les producteurs locaux ou le non-respect de certains fournisseurs de leurs obligations contractuelles».

Concernant les objectifs et les projets de la PCH, Samir Farhat souligne qu’il «compte développer le mode de transactions commerciales avec les différents établissements de santé dans le cadre du système de numérisation» et «réduire les coûts de distribution, tout en œuvrant à réduire les risques liés à l’accumulation des stocks». <