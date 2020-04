Pas besoin de s’inquiéter de la disponibilité du lait. Et pour cause, le Directeur général de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onil), Khaled Soualmia, se veut rassurant sur la disponibilité de la poudre de lait en quantité suffisante.



«Les stocks de lait en poudre disponibles au niveau des entrepôts de l’Office national interprofessionnel du lait suffisent à répondre à la consommation nationale jusqu’en janvier 2021», a-t-il annoncé, hier, lors d’un point de presse tenu en marge de la réception d’une cargaison de 500 tonnes de poudre de lait au port d’Alger au profit des laiteries publiques et privées des wilayas du centre du pays. Dans ce cadre, il a tenu à être rassurant à l’endroit de nos concitoyens en lançant : «Nous tenons à rassurer les citoyens sur le fait qu’il n’y aura pas de manque ou de perturbation de l’approvisionnement en poudre de lait sur le marché national grâce aux stocks disponibles et à un approvisionnement continu des laiteries.» Mais cette disponibilité de la poudre de lait n’est pas conjoncturelle. Et pour cause, selon le premier responsable de l’Onil, il est question de la mise en place d’un programme spécifique d’approvisionnement des laiteries du pays, par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à plus forte raison durant le mois de Ramadhan. «Ce programme permettra une disponibilité du lait surtout durant le Ramadhan marqué par une consommation en hausse». Dans le même ordre d’idées, il soutiendra que durant les mois d’avril et mai, il est question «d’une grande disponibilité de lait frais au niveau des élevages nationaux, ce qui va également contribuer à répondre à la demande de consommation». En outre, et tout en se félicitant des facilitations accordées «par les différents services impliqués, en l’occurrence les services portuaires, douanes, ministère du Commerce, services vétérinaires afin de réceptionner cette matière première dans les conditions sanitaires requises au niveau des ports maritimes et des ports secs du pays», M. Soualmia a fait remarquer que «des navires de poudre de lait arrivent au niveau des ports nationaux quasi quotidiennement, même durant cette période particulière». Il est utile de rappeler à cet égard que notre pays a multiplié ses importations de poudre de lait les des dix dernières années pour atteindre 180 000 tonnes en 2019 contre 90 000 en 2009. Dans le même ordre d’idées, il est utile de faire remarquer que l’Onil distribue une moyenne mensuelle de près de 8 000 tonnes de poudre de lait, au profit des laiteries du pays. Aussi, il est question d’une hausse sensible des quantités de lait produites, localement, durant ces dix dernières années. Elles sont de l’ordre de 850 millions de litres, contre 350 millions de litres en 2009.