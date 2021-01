Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé samedi un message de condoléances à la famille du moudjahid Moussa Cherchali dit «Si Mustapha», dans lequel il a affirmé que l’Algérie perd en lui «un autre homme parmi ses héros moudjahidine». «J’ai appris avec une profonde tristesse et une grande affliction la triste nouvelle du décès du moudjahid et membre du Conseil de la nation, Mustapha Cherchali, qu’Allah ait son âme et l’enveloppe de Sa Miséricorde et de Son immense grâce», a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances, mettant en exergue les qualités du défunt qui était «un moudjahid de la première heure de la génération d’or des révolutionnaires libres et des vaillants moudjahidine».

«En cette douloureuse épreuve où l’Algérie perd un autre homme parmi ses héros moudjahidine, je vous exprime tous ainsi qu’à la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, priant Allah le Tout puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis aux côtés des croyants et des pieux et

de prêter patience et réconfort à sa famille. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons», a ajouté M. Djerad. n

