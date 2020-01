Pilier des Monty Python et de leur humour déjanté qui ont marqué les années 1970, le comédien et réalisateur britannique Terry Jones est mort mardi soir à l’âge de 77 ans, a annoncé, hier, sa famille. Terry Jones, qui avait notamment réalisé la comédie culte «La Vie de Brian», souffrait d’une forme de démence depuis plusieurs années. «Terry nous a quittés au soir du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après un long combat, toujours avec humour, contre une forme rare de démence», a annoncé sa famille dans un communiqué. «Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours», poursuit le texte, qui rend hommage aux multiples talents de Terry Jones. «Cela semble étrange qu’un homme aux talents si nombreux et à l’enthousiasme inépuisable, se soit éteint si doucement…», a réagi sur Twitter son acolyte des Monty Python John Cleese. «Parmi ses nombreuses réalisations, le plus grand cadeau qu’il nous a fait à tous a été sa mise en scène de La Vie de Brian. La perfection», a-t-il ajouté. Un autre pilier des Monty Python, Michael Palin, qui perd «l’un de (ses) plus proches amis», a salué «un auteur-interprète parmi les plus drôles de sa génération et un comédien de la Renaissance

complet : auteur, réalisateur, animateur, historien, écrivain pour enfants brillant». Né le 1er février 1942 à Colwyn Bay, au Pays de Galles, Terry Jones avait co-réalisé avec Terry Gilliam «Monty Python Sacré Graal !» en 1975 et avait incarné de nombreux personnages du «Monty Python’s Flying Circus» à la télévision.

