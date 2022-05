La poétesse, romancière et traductrice Amina Mekahli s’est éteinte dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Connue d’abord pour sa poésie, Amina Mekahli avait été lauréate du prix international de poésie Léopold-Sédar-Senghor en 2017 pour son poème «Je suis de vous», en 2018 pour l’ensemble de son oeuvre puis en 2019 pour son poème «Lèvres sans timbre» . Ambassadrice de ce prix international, Amina Mekahli a vu plusieurs de ses poèmes traduits et publiés dans de nombreuses anthologies. Amina Mekahli avait publié son premier roman «Le secret de la Girelle» en 2016, suivi de «Nomade brulant» en 2017 et d’un recueil de nouvelles «Les éléphants ne meurent pas d’oubli» en 2018. Elle a également signé en 2015 les textes du beau-livre «Tiaret, chevaux et légendes» illustré par les oeuvres du photographe Nacer Ouadahi. Son recueil «Les petits cailloux du silence» a été traduit vers l’Italien par le poétesse Cinzia Demi et publié en Italie en début d’année.

