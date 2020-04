Rien ne prédestinait cet adolescent, ascète et timide, à devenir un jour un pilier du malouf. Il est resté ascète et timide, une timidité qu’il cachait souvent derrière son «djaouek», la flûte, le nay, qu’il gardait toujours dans une poche de sa veste. Il s’appelait Mohamed Darsouni et deviendra pour le commun des adeptes du malouf, Kaddour Darsouni, le flutiste, le maître, le souverain des soirées musicales où son art du «djaouek» n’avait pas son pareil.



Aussi discrètement qu’il a vécu, le dernier des chouyoukh, et là c’est vraiment le dernier, s’en est allé sur la pointe de son nay un 19 avril 2020, dimanche. Reconnaissable à son tarbouche, ce haut-de-forme rouge, et sa voix rauque, presque inaudible… Cette voix qui a été l’écueil insurmontable pour que Darsouni devienne une «voix» du malouf, comme l’ont été son compagnon de route Mohamed Tahar Fergani et son élève à la voix de ténor, Mohamed Chérif Zaarour.

Il était donc au nay ce que Fergani était au luth et Zaarour à la guitare. Darsouni ne sera pas classé parmi les interprètes du malouf, mais parmi ses chouyoukh, Abdelkader Toumi en tête.

Mohamed Darsouni est né le 8 janvier 1927 à Constantine. Il a trempé dans l’ambiance de la musique andalouse dès son enfance. Son oncle, Tahar Benkartoussa, étant déjà un grand maître du malouf. Ses premiers pas dans la musique, il commencera à les faire dès 1933, à l’âge de sept ans, au sein de l’association mythique de Mouhibi El Fen, qui ne fera pas que de la musique, mais aussi de la politique dans les coulisses. L’association est dissoute et transformée par Echabab El Fenni en 1937, de ce fait.

En 1943, il rencontre Cheikh Khodja Bendjelloul, un tournant dans sa carrière pas encore entamée. Il commence son intrusion dans les techniques et l’éducation du répertoire malouf. Ce qui lui vaudra une petite reconnaissance avec un bref passage à la radio en 1947. Un second tournant sera décisif et lui ouvrira toutes grandes les portes de la connaissance musicale du malouf et la reconnaissance de ses pairs en rejoignant un orchestre, où officiaient déjà deux autres jeunes nantis de la musique constantinoise, le futur cheikh du malouf et du z’djel, Maamar Berrachi et ZouaouiFergani, frère de l’icône Mohamed Tahar. Sa carrière professionnelle est désormais lancée, et il sera souvent luthiste de Raymond Leyris, dit Raymond, le maître juif du malouf.

La carrière de presque tous les artistes constantinois étant en veilleuse pendant la guerre de libération, Darsouni n’aura pas le cœur à la fête et sera emprisonné durant treize mois, en 1957, au centre de rétention de Hamma Plaisance, actuellement Hamma Bouziane, une commune de Constantine.



Un cheikh parmi les chouyoukh

Après l’Indépendance, ses compétences ne faisant plus de doute, il sera consulté et participera aux travaux du Premier colloque national sur la musique algérienne, en 1964. Il se chargera, avec d’autres figures de la musique andalouse, «de dresser un état des lieux de la situation de la musique classique algérienne, de rechercher les voies et les moyens de sa préservation et de son enseignement».

Avec El Moustaqbal El Fenni El Kassentini, une association créée par lui, «et si on mettait ses élèves à la queuleuleu, ils arriveraient aisément jusqu’en Andalousie», nous dira Brahim Benhamani, chercheur dans le domaine. Il nous racontera aussi la rigueur de Kaddour Darsouni le jour, où ayant une répétition avec ses élèves, il se présentera seul au cours. Tous ses élèves s’étaient absentés pour cause de tempête de neige. Lui, venu à pied, ne fera que dire au directeur de la culture : «Je suis là sachant qu’il y aurait un tas d’absents, mais je suis là parce qu’un élève aurait pu venir, même seul». Il partira ensuite pour deux années à Annaba, l’autre «patrie» du malouf, où ses connaissances furent très appréciées du côté du cours de la Révolution.

En 1967, c’est le début des récompenses de son talent et de sa pédagogie, avec la médaille d’or au Deuxième Festival de la musique arabo-andalouse, un prix remis par le Président Boumediene lui-même (voir photo). Puis, au Conservatoire municipal comme enseignant, il fait alors partie, avec «Si Hassouna», Ali Khoudja, Abdelkader Toumi et Mammar Benrachi, de la commission qui représentait l’Ecole de Constantine et qui avait comme objectif principal l’écriture des textes, un travail qui a été consacré par la publication de trois ouvrages nommés «El Mouwachahat waezdjal».

De son côté, Hichem Benderbal, un musicologue, nous dira le rôle joué en catimini par Darsouni. «Il était convoité par toutes les écoles de musique andalouse et des interprètes pour les immenses connaissances qu’il avait. Il a même travaillé avec un Allemand, un certain Elsner, dans les années 80, sur les trois écoles de la musique andalouse, Tlemcen, Alger et Constantine. Un travail exhaustif que l’on n’a jamais vu malheureusement, Elsner s’étant débiné avec les communications de Kaddour Darsouni pour ne plus jamais réapparaître».

En 1995, il créera une autre association d’élèves du Conservatoire du malouf de Constantine et, en 1998, il enregistre dix noubas, l’apothéose de sa carrière, du patrimoine malouf interprété par les regrettés Mohamed Tahar Fergani et Abdelmoumène Bentobal.

Darsouni léguera aux générations futures des connaissances immenses dans le domaine musical du malouf et un livre «les Mémoires du cheikh». A 93 ans, il a rejoint au panthéon de la musique andalouse, Brahim Ellamouchi, les Fergani, les Bentobal, Chiekh H’ssouna, les Benkartoussa, les Bendjelloul, les Zouaoui, Les Benrachi et bien d’autres musiciens du terroir. n