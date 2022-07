Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a démenti, hier, lors d’une sortie de travail sur le terrain dans la capitale, la disparition des établissements de santé de proximité suite à la polémique provoquée par une note récente aux walis.

Il estime au sujet justement de la correspondance adressée aux walis qu’elle a été mal interprétée et sortie de son contexte. Il précise ainsi qu’il s’agit surtout d’«une nouvelle organisation des établissements de santé en application de la loi de la santé 2018 et les articles régissant la carte sanitaire, du 256 à 304».

Le ministre de la Santé affirme ainsi que les «polycliniques de proximité seront toujours opérationnelles», en précisant que la «carte sanitaire évolue avec le temps selon différents critères dont la densité du nombres d’habitants et l’emplacement géographique», ajoutant que «l’objectif est une meilleure prise en charge des malades algériens». Il a également annoncé que de nouvelles correspondances seront adressées aux responsables concernés pour lever toute ambiguïté à ce sujet.

Le premier responsable du secteur de la santé est encore une fois revenu sur la priorité accordée par son département concernant les structures de santé de proximité en annonçant l’inauguration de deux polycliniques la semaine prochaine à Hraoua et Bourouba. Par ailleurs, le ministre a souligné «l’importance du rôle du médecin de référence, ou médecin de famille, dans ces établissements de proximité car étant proche du patient, et ce, pour l’orienter vers les services spécialisés des établissements hospitaliers pour assurer une meilleure prise en charge».

Il a également fait part de la volonté du ministère de rapprocher les services de santé du citoyen à travers ces structures implantées partout dans le pays, annonçant «l’ouverture de nouvelles cliniques de proximité conformément à la carte sanitaire prévue par la Loi sur la santé promulguée dans le Journal Officiel en juillet 2018, et suivant la situation épidémiologique de chaque région pour améliorer la prise en charge du citoyen.

Pour rappel, il y a quelques jours, le Syndicat national de la santé publique (SNSP) est monté au créneau suite à la diffusion d’une note du ministère de la Santé aux walis. Dans cette note, dont une copie est publiée sur la page officielle du SNPSP, le ministre de la Santé ordonne aux walis de geler ou d’annuler tout projet de construction de sièges administratifs pour les Etablissements publics de santé de proximité (EPSP). Le motif serait la mise en place prochainement de la nouvelle carte sanitaire conformément à la loi sur la santé de 2018 qui a abrogé celle en vigueur.

Le président du SNPSP souligne, dans un post sur la page officielle du syndicat, que selon les dispositions de ce texte juridique, les EPSP et les EPH vont disparaître pour fusionner dans un seul établissement, la circonscription sanitaire. Il estime qu’il s’agit d’un retour à ce qui existait déjà avant 2007, celle des secteurs sanitaires créés en 1997.

Tout en rappelant que depuis 2018 et jusqu’à 2022 cette démarche n’a pas été concrétisée parce que les décrets d’application de la nouvelle loi sanitaire n’ont pas été mis en place, le Dr Lyes Merabet dénonce également dans le même post le fait que les partenaires sociaux ignorent les détails de ce projet «du fait qu’aucun travail de concertation n’a été proposé du côté du ministère de la Santé».

A cet effet, le Dr Merabet précise que son syndicat ne cesse de dénoncer cette façon d’agir marquée par «l’opacité et la précipitation sur des questions qui les concernent au premier niveau en tant que professionnels et en tant que syndicat représentatif du corps des praticiens médicaux de la santé publique».

Tout en reconnaissant que la carte sanitaire est appelée à être révisée régulièrement, le Dr Lyes Merabet estime que le travail doit se faire après une large concertation avec les partenaires sociaux, estimant que «les objectifs doivent être clairement arrêtés et les échéances bien définies avec des évaluations en continu».