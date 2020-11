L’ancien président de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), Mohand Chérif Hannachi, est décédé vendredi à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé le club kabyle sur sa page officielle Facebook. « En cette douloureuse circonstance, la direction du club, les membres du conseil d’administration, les actionnaires, les joueurs, les membres des différents staffs du club présentent à la famille et proches du défunt ses sincères condoléances et les assurent de leur profonde sympathie », indique la JSK dans un communiqué. Hannachi a rendu l’âme à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja (Alger), où il a été admis depuis plusieurs jours en raison de la dégradation de son état de santé. D’abord ancien joueur de la JSK (1969-1983), Hannachi, avait pris les rênes des « Canaris » en 1993. Durant son parcours en tant que président, il avait remporté plusieurs titres sur la scène nationale et internationale, faisant de lui le président le plus titré d’Algérie. Il avait quitté son poste en 2017.

