Des personnes se présentant membres de l’association « El Kawther » de la commune de Chiffa (wilaya de Blida) ont partagé, ce vendredi, une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils montraient des cartons remplis de boites vides alors qu’elles devaient contenir des bavettes de protection médicale. Il s’agissait, selon les personnes qui intervenaient dans la séquence, d’un lot remis par la wilaya. « On a reçu une quantité de bavettes et il s’avère que la moitié était vide » affirmait l’un d’eux. les membres de l’association indiquent qu’au moins 2000 masques « ont disparu ». La veille, soit jeudi, le wali de Blida, cité par l’APS, annonçait, en marge d’une rencontre avec un nombre d’associations locales, ciblées, avoir « livré 100.000 bavettes, en plus d’une quantité de tissus, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du comité scientifique national, pour passer à l’étape du port obligatoire du masque par les citoyens, les commerçants et au niveau des établissements publics ».

