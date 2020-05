L’ancien Premier ministre marocain ( du 14 mars 1998 au 6 novembre 2002), Abderrahmane El Youssoufi, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Casablanca, à l’âge de 96 ans, ont rapporté des médias locaux, citant ses proches. Il était hospitalisé dans une clinique de la capitale économique depuis jeudi 21 mai pour des problèmes respiratoires. Membre du mouvement de la résistance puis de l’armée de libération, ce natif de Tanger en 1924, a rejoint dès sa prime jeunesse le parti de l’Istiqlal. Dirigeant de l’aile gauche du parti, il sera parmi les fondateurs en 1959 de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) aux côtés de Abdellah Ibrahim, Abderrahim Bouabid, Mehdi Ben Barka et Mahjoub Benseddik. En 1959, il est arrêté pour « offense au roi » avant d’être relâché quelques jours plus tard. Ses années d’opposition seront marqués par plusieurs procès.En 1963, il est condamné par contumace à 2 ans de prison. En 1965, après l’assassinat de Mehdi Ben Barka, il s’exile en France où il vivra en durant 15 ans. Nouvelle condamnation lors du grand procès de Marrakech où le procureur requiert la peine de mort contre lui. Le 04 février 1998, le roi Hassan II l’avait chargé de former le gouvernement d’alternance qu’il présentera le 14 mars de la même année. Après la mort de feu le roi Hassan II, le roi Mohammed VI le maintient à la tête du gouvernement.

