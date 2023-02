L’Algérie a mis à profit la tribune de la Conférence de haut niveau en soutien à la ville d’El Qods qui se tient depuis hier au Caire pour mettre en avant, une nouvelle fois, la centralité de la cause palestinienne, pointant d’un doigt accusateur la volonté de «l’entité sioniste d’imposer la politique du fait accompli…».

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans le prolongement de ce qui a été fait, à Alger au mois de novembre dernier, dans le sillage du Sommet des Etats de la ligue arabe, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé «l’attachement total» de l’Algérie au droit du peuple palestinien à établir son Etat sur les frontières de 1967.

Saluant la tenue de cette conférence dans le cadre de la «mise en œuvre des principales conclusions» du Sommet arabe, tenu à Alger au mois de novembre dernier, M. Tebboune a qualifié ce rendez-vous d’historique par lequel a été renforcée la «centralité de la cause palestinienne face aux défis».

Dans cet esprit, «nous avons affirmé notre attachement à l’initiative de paix arabe en tant que base pour la résolution du conflit arabo-israélien» selon le principe de «la terre contre la paix», et «nous avons réitéré la détermination de poursuivre et d’intensifier nos efforts et nos démarches en vue de défendre El Qods occupée face à la répression sioniste systématique qui cible cette ville, sa population et ses lieux saints», a-t-il dit.

«Tout en exprimant notre vive condamnation et notre rejet absolu des tentatives répétées de l’occupation sioniste d’imposer la politique du fait accompli, dans le présent comme par le passé, en déformant la réalité et en changeant les appellations, nous réitérons, en Algérie, notre attachement total au soutien du droit du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec El Qods Echarif pour capitale», a affirmé M. Tebboune dans une allocution lue en son nom par le ministre des Affaires étrangères , Ramtane Lamamra, qui le représente au Caire , en qualité de Président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet à cette Conférence.

«Nous affirmons que les politiques racistes condamnables que l’occupation tente d’imposer dans la ville d’el Qods, ses tentatives d’effacer son identité arabe, musulmane et chrétienne, de modifier son statut et de profaner ses lieux saints, dans le sillage des récentes provocations enregistrées, n’apporteront que des acquis illusoires en contradiction avec l’Histoire, la légalité et la démographie qui mettront en péril la coexistence qui caractérisait cette ville au fil des siècles, et compromettront ainsi les perspectives de relance du processus de paix au Proche-Orient», a déclaré le chef de l’Etat.

Ce dernier a mis en avant «les progrès réalisés récemment au niveau diplomatique, notamment l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies pour l’activation du rôle de la Cour internationale de justice (CIJ) dans la consécration des droits du peuple palestinien», plaidant également pour la poursuite des «efforts comme convenu au Sommet d’Alger, notamment en faveur de l’accession de l’Etat de Palestine à la qualité de membre à part entière de l’ONU».

Sur le plan politique, l’Algérie «poursuit en coordination avec toutes les parties ses efforts visant à rassembler les rangs et à préserver l’unité nationale palestinienne dans le cadre du processus de réconciliation qui a été couronné par la signature par les frères palestiniens de la Déclaration d’Alger, exprimant ainsi leur engagement à œuvrer à la mise en œuvre des échéances qui y sont prévues», a affirmé M. Tebboune.

Ce dernier a considéré que «face aux défis existentiels auxquels est confrontée aujourd’hui la question palestinienne», il est «nécessaire d’aller de l’avant dans l’unification des rangs palestiniens pour parler d’une seule voix, des aspirations légitimes du vaillant peuple palestinien et de son droit inaliénable à recouvrer sa liberté et sa souveraineté». Il a réitéré, dans ce sens, «le soutien absolu de l’Algérie et sa pleine disponibilité à contribuer efficacement à cet effort collectif au service de notre cause centrale afin d’honorer nos responsabilités historiques envers le peuple palestinien frère».

Les travaux de cette Conférence ont débuté hier au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, sous le thème «El Qods, résistance et développement», pour présenter la question d’El Qods à l’opinion publique internationale et mettre à nu les violations et les crimes systématiques de l’occupation sioniste visant à amputer la ville sainte de sa composante palestinienne et à judaïser la Mosquée d’Al-Aqsa. n