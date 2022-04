(APS) – Les contrôleurs des directions de wilaya relevant de la Direction régionale d’Oran ont procédé, durant le premier trimestre de l’année en cours, à la saisie de plus de 10.000 litres d’huile, des produits alimentaires et de nettoiement destinés à la spéculation a-t-on appris, samedi, de cette administration régionale. Le directeur régional du commerce, Sebouai Djilani, a souligné à l’APS que les agents du contrôle de la wilaya de Tlemcen ont, saisi, durant les trois premiers mois de cette année, une quantité de 9.337 litres d’huile d’une valeur vénale de 1,267 million de DA. Cette marchandise était stockée dans un entrepôt non déclaré pour être destinée à la spéculation. Pour leur part, les contrôleurs de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont saisi, durant la même période, 770 litres d’huile, 107 quintaux de produits de nettoyage et produits alimentaires d’une valeur de 1,533 million DA, stockés également dans des endroits non déclarés auprès des instances concernées. Par ailleurs, les éléments relevant des cinq directions de commerce des wilayas relevant de cet organe régional du commerce d’Oran, ont effectué, selon le même responsable, durant cette même période, quelque 2.133 interventions touchant 53 importateurs, 54 unités de production, 261 commerçants de gros outre 1.755 détaillants. Par ailleurs, le nombre total des interventions des équipes de contrôle des cinq wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Mostaganem, a atteint plus de 80.000 ayant permis de relever 4.220 infractions à la législation sur le plan commercial et de poursuivre en justice 4.048 opérateurs commerciaux.(APS)

