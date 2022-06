L’instruction évoquant le gel des relations dans le domaine du tourisme entre l’Algérie et l’Espagne comme conséquence de la crise diplomatique entre les deux pays, selon une note de la Direction du tourisme de la wilaya de Bouira, vient d’être démentie par le ministère du secteur.



Le démenti n’émane, cependant, pas directement du ministère du Tourisme, qui a néanmoins notifié à la Fédération nationale des agences de voyages et du tourisme que la note envoyée par la Direction du tourisme de la wilaya de Bouira n’a aucun fondement et qu’il s’agit d’un acte isolé.

Pour le président de la Fédération nationale des agences de voyages et du tourisme, Mouloud Youbi, le ministère du Tourisme a adressé une note aux agences de voyages concernant l’instruction émise par le Directeur du tourisme de la wilaya de Bouira. A ce propos, les services du ministère évoquent, dans leur «mise au point» une «faute professionnelle» de la part du premier responsable du secteur du tourisme de cette wilaya, considérant qu’il s’agit d’un «acte isolé», selon le président de la fédération. M. Youbi a fait savoir dans ce registre que «les agences de tourisme continuent d’appliquer leurs programmes touristiques avec l’Espagne de manière habituelle et en coordination avec le ministère du Tourisme, qui a démenti tout gel des relations touristiques entre les deux pays».

Le même responsable a souligné que l’instruction en question, et qui a créé du désordre dans le secteur, «ne dépend pas des hautes autorités de l’Etat», elle n’était qu’une «initiative personnelle» qui a failli perturber les plans de travail des agences de voyages, notamment celles qui ont l’habitude de programmer des circuits touristiques avec l’Espagne.

Pour sa part, le président du Syndicat national des agences de voyages, Nadir Belhadj-Mostefa, a déclaré que la nouvelle intervient au moment où de nombreuses agences de voyages ont déjà tracé leur programme touristique pour la saison estivale, au profit de nombreuses familles algériennes désirant passer leurs vacances en Espagne.

«Suite à cette nouvelle du gel des relations touristiques avec l’Espagne, le syndicat a précipitamment pris attache avec le ministère du Tourisme, qui a vite démenti l’information», a indiqué à ce propos le syndicaliste, en relevant que la tutelle a demandé aux agences de continuer l’application de leur programme et même d’enrichir la destination touristique vers ce pays en dépit de la crise diplomatique.

Pour leur part, les autorités espagnoles ont exprimé leur étonnement suite à cette nouvelle, préférant s’accorder davantage de temps avant de réagir de manière officielle. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait déclaré, en réponse à une question de la presse la semaine dernière, qu’il n’y a «aucune confirmation que l’Algérie suspende ses relations touristiques avec l’Espagne, émanant des autorités algériennes». «Nous ne sommes pas au courant, nous avons vérifié et cela vient d’une communication d’une autorité locale», a-t-il souligné.

A noter que la confusion créée par la note de la Direction du tourisme de la wilaya de Bouira n’est pas sans rappeler la note de l’Association des banques et établissements financiers (Abef) qui avait annoncé le gel des domiciliations bancaires de commerce extérieur avec l’Espagne après la suspension du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d’Espagne, annoncé par la présidence de la République, le mercredi 8 juin.

L’Algérie a expliqué ses décisions par l’engagement «des autorités espagnoles dans une campagne tendant à justifier la position qu’elles ont adoptée sur le Sahara Occidental en violation de leurs obligations juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèsent sur le Royaume d’Espagne jusqu’à ce que la décolonisation du Sahara Occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies».

