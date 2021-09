Les créances détenues par la Direction de distribution d’électricité et de gaz de Gué de Constantine auprès de ses clients ont dépassé les 5,8 mds DA à la fin du mois d’août dernier, a indiqué lundi un communiqué de cette Direction relevant de la Société de distribution d’électricité et de gaz (SADEG), filiale du groupe Sonelgaz. Ces créances sont réparties entre clients ordinaires à hauteur de 3,57 mds DA, secteur économique pour 0,53 milliard de DA, Administrations et Communes de 1,11 milliard de DA outre 0,58 milliard de DA au titre de coûts de raccordement. Dans ce contexte, la Direction a indiqué avoir lancé une large campagne ciblant les différentes catégories de débiteurs, en coordination avec les agences commerciales et les circonscriptions de l’électricité et du gaz, en vue du recouvrement de ces créances qui entravent l’avancement des projets et programmes inscrits dans le Plan de développement des réseaux d’électricité et de gaz. Par ailleurs, la Direction oeuvre à l’intensification des campagnes de sensibilisation pour la rationalisation de la consommation d’énergie et la lutte contre le gaspillage, tout en vulgarisant les différents moyens de paiement et les facilités disponibles pour le règlement aisé des créances cumulées à la charge de ses clients, conclut la même source.

